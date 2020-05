Madagascar: Quo Vadis ! Docteur Knock ?

Le désarroi sanitaire actuelle nous renvoie au « Docteur Knock » œuvre du romancier français, Jules Romains (1885-1972) dont l'étude revient à Jean-Luc et D.F et recueilli du site web « Etudes Litteraires.com ».

« Docteur Knock » est l'histoire d'une accession rapide d'un territoire à « l'existence médicale » grâce au génie d'un médecin mélangé d'homme d'affaires avisé et entreprenant. En fait, on y raconte que dans ce territoire le Docteur Parpalaid a exercé pendant vingt-cinq ans sans grande conviction et surtout n'y a pas fait fortune et vient de céder avec bonheur, non sans malice, son cabinet au Docteur Knock. Ce dernier, autant « missionnaire » qu'homme d'action « spécule sur la peur de la maladie et révèle le besoin de se soigner à la population... en commençant par une consultation gratuite le jour du marché ». Très vite, son cabinet ne désemplit pas, et il a su allier les intérêts du pharmacien, de l'instituteur, de l'hôtelier qui deviennent vite fortunés. Mais en vérité, « sa vraie passion, c'est la volonté de puissance ».

L'œuvre met en valeur les talents du Docteur Knock qui, rapidement, a su assurer « le triomphe de la médecine », discipline qu'il considère avant tout comme un commerce, la maladie est son gagne-pain dit-il. « J'estime que, malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade » ajoute-t-il. Ce qui revient à dire que le médecin empêchera ses patients de mourir, mais surtout qu'il entretiendra leur mal, source de ses revenus. Voulant faire fortune, Knock s'y prend avec habileté.

Pour y arriver Knock use, d'abord, du concept de marketing qui consiste à créer le besoin avant proposer le produit apte à le satisfaire. « Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent » quitte à adapter, par la suite, le traitement aux revenus du patient. Puis, il affiche un sens maîtrisé de la publicité : « Il sait parfaitement utiliser les services du tambour et appâter le chaland par des consultations gratuites ». Ensuite en fin diplomate, il va demander des conseils au Docteur Parpalaid, son prédécesseur et surtout de sa psychologie qui lui permettra de deviner très vite les faiblesses de ses patients grâce auxquelles il aura prise sur eux. Enfin, il a compris qu'il ne peut réussir que par un travail de groupe où chacun œuvre en fonction de ses capacités. Il s'arrange pour que l'instituteur, le pharmacien, l'hôtelier ne soient pas contaminés par la peur de la maladie car son affaire ne peut marcher avec des collaborateurs invalides.

Le clou de l'histoire, vous le savez ? Sachez que Knock, malgré son succès n'est pas un médecin comme il se doit, sa culture médicale se résume à la lecture des notices des médicaments, et oui. Pourtant, il a connu le succès grâce à : « L'emprise de sa personnalité sur ses patients. »

Conclusion, Avec Knock, Jules Romains dénonce le viol des consciences, l'asservissement des foules à l'âge scientifique et commercial, lorsqu'un être sans scrupule spécule sur nos peurs ataviques ou joue de nos travers. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Jules Romains ne nous a pas dépeint un escroc de génie, mais un être persuadé de sa mission sociale, l'apôtre d'une nouvelle religion, un filou visionnaire qui voudrait « mettre toute une population au lit pour voir, pour voir ».

En fin de compte, ce qui passionne Knock, c'est son emprise sur les individus par la science ou par toute autre voie : « Il n'y a de vrai décidément que la médecine, peut-être aussi la politique, la finance et le sacerdoce que je n'ai pas encore essayés ». Terminent les auteurs de cette étude. Et comme toujours n'oublions pas que tout roman n'est que fiction et que tout rapprochement avec des personnes réelles n'est que fortuit. Enfin, Quo Vadis est une citation latine voulant dire « Où vas-tu ? »