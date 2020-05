Madagascar: Samoëla An-XXV - L'interaction à son comble sur le net

Même en période de confinement, Samoëla reste près de son public.

25 ans au compteur ! Pour Samoëla c'est le nombre d'années durant lesquelles il évolué sur scène. Prévu célébrer en grande pompe l'occasion, tous les évènements sont reportés à cause de la pandémie. Si tout le monde prend son mal en patience, l'enfant terrible du « vazo miteny » est présent comme jamais sur les réseaux sociaux. Et cela semble plutôt bien marcher. Kinos, clip, direct... le chanteur ne lésine pas sur ses produits et les met à la disposition des inconditionnels.

Sur sa page officielle facebook avec plus de cent mille abonnés, ses dix albums sont disponibles. De quoi faire le bonheur de ses fans. Histoire de compenser les multiples reports de dates, le chanteur offre presque chaque dimanche des sessions live acoustiques tout en donnant l'exemple parfait du confinement. Pas plus tard qu'hier après-midi, le chanteur a rassemblé des milliers de suiveurs pendant plusieurs minutes, assez pour les découvrir, lui et ses complices, de scène sous d'autres coutures.

Mamirapiratra. Récemment, Samoëla a sorti le nouveau clip de « Mamirapiratra ». Si les fans connaissent déjà par cœur la chanson, ce titre de « Radion'ambanivolo », le morceau écrit et composé par Rola Gamana arrive aux oreilles d'un plus large public. Une collaboration fructueuse qui ne cesse de faire des étincelles. Une (re)découverte pour beaucoup même deux ans après la sortie officielle de l'opus. Une ovation à l'élue de son cœur « Je l'aime sans faille, elle fait ma fierté... » Il y a de quoi faire chavirer les cœurs. Toujours du folk teinté d'une multitude de couleurs qui fait sa notoriété, la promesse d'amour est au rendez-vous même avec un air détaché et sans prise de tête.