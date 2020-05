Madagascar: Conservation de la nature - Ses enjeux mieux compris face à la crise sanitaire

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 et dès l'annonce des premiers cas à Madagascar, les Malgaches se sont rués sur les plantes médicinales pour lutter contre le coronavirus.

« Ravintsara », « romba » et autres « kininim-potsy » sont très recherchés pour en inhaler les essences dans le fameux « evoka », revenu au goût du jour dans les familles depuis maintenant deux mois. De même, le remède actuellement utilisé à Madagascar dans la lutte contre le Covid-19 est également issu d'une plante médicinale, l'artemisia annua. Avec ce regain d'intérêt pour les plantes médicinales et les principes de la médecine traditionnelle, les richesses naturelles retrouvent grâce aux yeux de la population. Elles sont pourtant constamment menacées depuis des décennies, en raison des activités humaines et du changement climatique. Depuis la crise sanitaire, les enjeux de la conservation de la nature sont actuellement mieux pris en compte. « Madagascar aura mis en avant sa richesse naturelle dans cette lutte contre le Covid-19, et l'importance des plantes médicinales pour la population », avance WWF Madagascar, qui a incité dernièrement à faire de la nature une alliée et à intégrer la conservation de la biodiversité dans les priorités stratégiques au niveau national.

Insuffisant. Il faut reconnaître qu'à Madagascar, comme dans le monde, la pandémie causée par le coronavirus a contraint le monde de vivre au ralenti, et les activités les plus polluantes sont à l'arrêt. Ainsi, la planète a légèrement « soufflé » durant l'arrêt des grandes activités économiques et industrielles, ainsi que des transports, en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, quelques mois de baisse des émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique qui nuit à la biodiversité, ne suffiront pas pour tout remettre en ordre. « Les réductions des émissions de gaz à effet de serre sur les trois derniers mois ne résoudront pas la crise climatique qui a été générée depuis le début de l'ère industrielle », devait affirmer l'Organisation météorologique mondiale (OMM), citée par WWF Madagascar. Sur sa lancée, WWF ajoute que selon toujours l'OMM, le Covid-19 accentue les impacts du changement climatique, notamment sur les populations vulnérables, lesquelles seront encore plus vulnérables si un événement climatique venait à survenir prochainement.

Difficile à rattraper. « Nous n'en avons pas toujours conscience, mais nos aires protégées et zones de conservation communautaires, constituent des solutions naturelles », affirme Mampionona Randrianirina, responsable Adaptation au changement climatique du WWF, soutenant que les zones de conservation fournissent de multitudes de produits et services permettant à l'Homme de s'adapter aux crises. Face à la situation actuelle, WWF insiste sur le fait qu'il est primordial de réduire la courbe du réchauffement climatique en même temps que la courbe de la pandémie Covid-19. L'échec de la lutter contre le changement climatique se traduit par une menace sur le bien-être humain, les écosystèmes et l'économie difficile à rattraper. Et ce, pour encore longtemps.