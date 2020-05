Cote d'Ivoire: Menetfp remet près de 190 millions en équipements à ses structures

Environ 190 millions de FCfa en kits sanitaires et en matériel de protection (dispositifs de lavage des mains, gel hydroalcoolique, savon liquide, masques de protection, thermomètres infrarouges...).

C'est la valeur globale du don qui a été officiellement remis, le 30 avril, au lycée classique de Cocody, par la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Menetfp), Kandia Camara, appuyée par ses partenaires, aux organisations para-scolaires et médico-scolaires dans le cadre de la riposte nationale contre le Covid-19.

« Dans le cadre de la réponse nationale à la pandémie et dans le souci d'appliquer strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement, nous avons décidé d'appuyer les services qui permettent à l'administration de rester debout », a justifié la ministre.

C'est pourquoi elle a salué l'appui de tous les partenaires (opérateurs économiques, personnes physiques et morales) dans ce « combat épique » qui exige de tous plus de solidarité et de responsabilité. Il s'agit notamment de Sippi Contractor, Petroci, Ipcci , Établissement Dossou, Sim Dci, Coara et de La Poste de Côte d'Ivoire.

Au nom des donateurs, Mohamed Yassine, président directeur général (Pdg) de la société Sippi Contractor, a estimé qu'il s'agit, à travers ce don, de faire preuve d'humanité vis-à-vis du ministère en charge de l'Éducation nationale. Surtout qu'il détient entre ses « mains l'avenir et la force de cette nation : les enfants. Soutenir l'école est donc un devoir et un honneur », a-t-il assuré.

Cours à distanceConcernant les mesures palliatives adoptées depuis le 9 avril dernier, en rapport avec les cours à distance, la première responsable de l'Éducation nationale a souhaité plus d'engagement et d'implication des parents et des élèves pour un meilleur suivi de l'initiative.

« Depuis le 9 avril, des mesures palliatives sont prises afin de maintenir allumée la flamme de transmission du savoir », a-t-elle dit.

La ministre a aussi rappelé le programme de diffusion des cours :

Du lundi au vendredi sur Rti 1 : 1ère diffusion de 15h05 à 16h05, rediffusion de 7h30 à 8h30 le lendemain. Rti2 : 9h00-10h05. Radio Côte d'Ivoire : 10h10-11h40. Fréquence 2 : 15h00-16h00.

A cela, il faut ajouter la contribution de 150 radios de proximité pour la diffusion des cours, a-t-elle notifié.