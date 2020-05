Algérie: Liberté de la presse - Belmehdi exprime son estime et son respect à la corporation de la presse

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a exprimé dimanche dans un message de félicitations son estime et son respect à la corporation de la presse en Algérie, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année.

"Je tiens à présenter mes chaleureux voeux à tous les journalistes, travailleuses et travailleurs du secteur de l'information qui ne cessent d'être à la quête de l'information crédible et de la vérité afin de nous éclairer et nous rapprocher davantage de la réalités", priant Dieu Tout Puissant de "vous assister dans l'accomplissement de votre mission d'information, en toute crédibilité et sincérité, dans l'objectif noble de hisser l'emblème national, de sauvegarder l'unité de notre pays et de le préserver contre la pandémie et le malheur", a écrit M. Belmehdi dans son message, dont une copie est parvenue à l'APS.