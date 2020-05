Algérie: Le rôle des médias dans la nouvelle étape pour l'Algérie mis en avant

Alger — Des partis politiques, des associations et des syndicats ont mis en avant dimanche, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le rôle des médias dans la nouvelle étape pour le pays et leurs efforts dans la sensibilisation à la gravité de la pandémie de Covid-19.

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a félicité les journalistes algériens à cette occasion qui intervient, cette année, dans une "conjoncture exceptionnelle où le pays livre une bataille décisive contre le Covid-19", saluant leur apport au pays et leurs efforts pour "développer et promouvoir leur profession et consacrer les principes de liberté et le droit d'informer".

Le parti s'est félicité du rôle des journalistes qui ont appuyé la volonté populaire et concouru à la réussite de l'élection présidentielle par laquelle l'Algérie a retrouvé son cours normal", louant "les efforts majeurs qu'ils déploient pour sensibiliser et vulgariser les mesures prises par les autorités publiques pour endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus".

Le parti du FLN a, par ailleurs, mis en exergue l'ouverture du président de la République à l'égard de la presse nationale et sa détermination à maintenir avec elle un contact permanent.

Dans un communiqué à cette occasion, le Mouvement El-Islah a appelé les pouvoirs publics à "amender la loi sur l'information en adéquation avec les exigences de la nouvelle République, notamment pour protéger le journaliste dans l'exercice de sa profession et le mettre à l'abri de toutes formes de pression et de chantage, à accélérer la régulation des chaînes de télévision privées et à établir un cadre juridique propre à la presse électronique dans le pays".

De son côté, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Chorfi a présenté "ses chaleureuses félicitations" aux journalistes en Algérie à cette occasion qui intervient cette année au moment où "l'Algérie traverse cette étape de crise mondiale marquée par la pandémie du coronavirus".

Pour le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), la liberté de la presse constitue "la pierre angulaire" sur laquelle sont fondés les droits de l'Homme et sont garantis les autres droits.

De son côté, l'Union nationale des journalistes et des professionnels de l'information algériens (UNJIA) a félicité la famille médiatique en Algérie, dans le monde arabe et à travers le monde en cette occasion qui intervient dans "une conjoncture exceptionnelle" marquée par la "propagation inquiétante du coronavirus ( ) qui a fait que les journalistes adaptent leurs méthodes et outils de travail avec la nouvelle situation".

A cette occasion, l'union "rend hommage et exprime sa considération à tous les journalistes, correspondants, techniciens et photographes qui n'ont cessé d'accomplir leur travail en cette conjoncture sensible et ont été aux premiers rangs pour faire face au danger, en se déplaçant aux hôpitaux où ils ont été en contact avec les malades pour rapporter toute la vérité au public".

Par ailleurs, l'union a réaffirmé sa détermination de "participer fortement" aux différents ateliers de réforme ouverts par le ministère de la Communication, en présentant "des propositions constructives et efficaces, issues d'un débat large et approfondi avec des journalistes et des professionnels en vue de relancer le secteur de l'information".

De son côté, la Direction générale de la Protection civile a adressé à tous les professionnels des médias et aux journalistes "les salutations les plus sincères", saluant le rôle de la corporation dans "l'accompagnement du corps de la Protection civile et sa participation permanente dans la prévention au sein de notre société, à la lumière du respect de la déontologie et de l'éthique de la profession (...) notamment en cette circonstance exceptionnelle que traverse l'Algérie et le monde en raison de la pandémie du Coronavirus".

Pour sa part, le Forum des chefs d'entreprises (FCE) a salué la famille des journalistes, leur exprimant "son optimisme quant à l'avenir de la presse en Algérie, à la lumière du projet de l'Algérie nouvelle", dans laquelle les médias seront "un partenaire dans la construction et la défense du pays, tout en véhiculant les préoccupations des citoyens et en faisant entendre la voix de l'Algérie profonde".