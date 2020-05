Sénégal: Alternance d'ouverture des marchés - Une pilule difficile à avaler pour les commerçants

Un système en alternance. C'est la nouvelle formule que les autorités ont imposée aux marchés de Dakar. Une mesure qui risque de faire beaucoup de dégâts chez les commerçants.

« Nous allons vers la réorganisation des marchés ». Sitôt annoncé par le Ministre de l'Intérieur, sitôt mis en exécution par le Préfet de Dakar après une rencontre d'échanges avec les acteurs du commerce sur la régulation du fonctionnement des lieux de commerce dans le contexte du Covid-19 marqué par une hausse de la transmission communautaire.

Désormais, ont-ils retenu, « l'ouverture des commerces de produits alimentaires se fera les lundis, mercredis et vendredis. Pour les autres commerces et activités non alimentaires, elles s'exerceront les mardis et jeudis.

Les marchés seront fermés les week-ends ». Si la décision a été prise de concert avec les représentants des commerçants, elle ne fait pas que des heureux dans certains marchés de Dakar. À Dalifort, l'inquiétude est le sentiment le mieux partagé. « Déjà avec le coronavirus, les clients se faisaient très rares.

Si aujourd'hui on nous dit que nous n'avons que trois jours dans la semaine, c'est la catastrophe », fulmine Khadim Sène, gérant d'un magasin de denrées alimentaires.

Trouvé à l'entrée, il expliquait à ses collègues les détails de la mesure qu'il venait d'entendre à la radio. Selon lui, beaucoup de ses camarades ont réduit leurs effectifs parce que justement les recettes ont baissé.

« Le pire est à craindre avec cette décision », dit-il. Vendeuse de vaisselle, Khoudia Ndiaye est très inquiète et ne le cache pas. Au début, « je pensais que c'était une rumeur. On ne peut pas prendre de telles décisions sans en parler aux vrais acteurs », déplore-t-elle.

Moindre mal

Sans doute l'un des rares à adhérer à la mesure, Issa saisit Khoudia au rebond. « Nos marchés sont très exposés. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que le Gouvernement aurait pu décider de les fermer tout bonnement. Il faut savoir que l'heure est grave. Même l'État perd des recettes », tente-t-il d'expliquer.

Selon lui, depuis que les cas communautaires ont commencé à exploser, la fermeture totale des marchés est de plus en plus évoquée. Une décision qui serait difficile, mais justifiée, selon Issa. Au marché « Gueule Tapée », l'activité bat sérieusement de l'aile.

En cette matinée de dimanche, la circulation est fluide, mais les acheteurs ne se bousculent pas. Un seul sujet est à l'ordre du jour : c'est la fermeture partielle des marchés. Vendeuse de poulets, Aby est l'intellectuelle du coin.

Son voile bien serré et son masque rendent son visage à peine visible. C'est ici que les autres commerçants cherchent la bonne information. Elle ne s'en lasse pas. « Il faut se rendre à l'évidence. La loi reste la loi. C'est la situation qui l'impose », explique-t-elle à quelques commerçants venus aux nouvelles.

Configuration des marchés

Mais s'il y a une inquiétude, c'est le système de rotation. En effet, dit-elle, on retrouve plusieurs magasins qui vendent plusieurs choses à la fois.

« Beaucoup vendent à la fois des produits alimentaires et d'autres produits non alimentaires. Doivent-ils vendre du lundi au vendredi ? Doivent-ils vendre les produits alimentaires les trois jours et d'autres marchandises le reste des jours autorisés ?

Ce sont des questions qu'on me pose depuis ce matin et j'avoue que je n'ai pas de réponse. Il y a un vrai besoin de communication. Sinon, on va vers des jours agités », alerte-t-elle.

Pour Alioune, vendeur de foulards et d'écharpes étalés sur un pousse-pousse de fortune, la solution est toute simple. « Je vais redevenir marchand ambulant le temps qu'on traverse cette situation. Je ne sais pas si je suis concerné par la mesure. Le mieux, c'est de prendre les devants », dit-il.

Le soutien de l'État sollicité

Dans sa volonté de soutenir les secteurs impactés par le Covid-19, l'État a dégagé une enveloppe conséquente. Pour les commerçants trouvés dans quelques marchés de Dakar, il serait important qu'ils en bénéficient.

« Nous sommes très impactés. Avec ces nouvelles mesures, la situation risque d'être encore plus compliquée. Les recettes ont baissé. Si, en plus de cela, on nous contraint de ne travailler que trois jours sur sept, cela risque d'être compliqué. Il faut que l'Etat nous appuie », Zale, vendeur de matelas.