Cote d'Ivoire: Béoumi et Sakassou/Présidentielle 2020 - Sidi Touré inaugure le Qg du Rhdp

En prélude à l'élection présidentielle d'octobre, chaque parti politique se prépare. Et le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) n'est pas en reste. Sa coordination régionale des départements de Béoumi et Sakassou s'est dotée d'un outil opérationnel pour aborder au mieux les principaux virages, en vue d'obtenir une éclatante victoire à la présidentielle.

Le 1er mai, le ministre de la Communication et des Médias, premier responsable de ladite coordination, a procédé à l'inauguration du quartier général du Rhdp pour les départements de Béoumi et Sakassou.

Après la coupure symbolique du ruban, la visite des locaux a permis de découvrir un siège équipé, à la hauteur de leurs ambitions.

Pour le ministre, avec ce siège, les Houphouétistes pourront aisément coordonner les différentes stratégies d'occupation du terrain pour parvenir à des résultats optimums. « Merci aux parents pour l'accueil et l'acceptation du Rhdp.

C'est un parti de paix, du vivre ensemble et de cohésion sociale. Ce travail que fait le Président Alassane Ouattara vise à apporter des solutions aux préoccupations des populations ivoiriennes.

Nul ne saurait dire le contraire, vu tout le travail abattu par le Président et son gouvernement dirigé par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Dans tous les domaines, les résultats sont visibles et Béoumi et Sakassou, plus que jamais, sont des exemples d'investissements du Chef de l'État », a-t-il indiqué.

Avant de mettre en mission la coordination régionale des départements de Béoumi et Sakassou qui devra favoriser la coordination efficace et efficiente du processus d'identification et d'inscription des militants sur la liste électorale.