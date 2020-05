Gabon: COPIL - Mobilisation de la communauté scientifique nationale par Julien Nkoghé Békalé

Ce samedi 02 mai 2020, s'est tenue une rencontre entre les membres chargés du Copil-covid 19 et la communauté scientifique et médicale nationale dans l'optique de faire le point sur la stratégie de riposte communautaire au covid-19 au Gabon. Le Premier ministre gabonais Julien Nkoghé-Békalé était au cœur de cette rencontre.

La communauté scientifique et médicale nationale a répondu à l'appel du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon en présence du chef du gouvernement gabonais, Julien Nkoghé-Békalé. Deux points essentiels ont fait l'objet de cette rencontre.

Le premier portait sur la "stratégie de riposte communautaire", le Copil souhaitait avoir l'avis et la contribution du plus grand nombre sur les différentes mesures à adopter à savoir : La stratégie du confinement partiel et géographique de Libreville ;

La stratégie de dépistage massif et ciblé ;

Le protocole de traitement et les perspectives en la matière ;

La prise en charge des personnes contaminées Covid-19 ;

La réorganisation du système sanitaire pour la prise en charge des patients Covid-19 et non Covid-19 ;

La stratégie de communication et de sensibilisation des populations.

Le second point abordé portait essentiellement sur "l'apport du Gabon à la recherche d'une solution endogène dans le traitement ou la prévention du coronavirus".

A ce jour aucun remède n'a été trouvé mais plusieurs pays s'attellent dans la recherche, en Afrique par exemple Madagascar, le Bénin et le Burkina Faso font leur preuve.

Le Gabon est doté de plusieurs Centre de recherche à savoir le Cirmf (Centre

International de Recherche Médicale de Franceville), CERMEL (Centre de Recherche Médicale de Lambaréné) et dans le domaine traditionnel avec l'Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle (IPHAMETRA).

Bien qu'avec un faible investissement dans le domaine de la recherche scientifique, l'Etat souhaite tout de même apporter sa pierre à l'édifice dans la recherche d'un remède contre le coronavirus.

Le Gabon est au stade de la transmission communautaire et selon les scientifiques ? Il se rapproche du pic de l'épidémie qui interviendrait en fin mai mi-juin.

Le président du Copil Julien Nkoghe Bekalé appelle ainsi à l'implication de tous. "Notre pays fait face à un péril qui menace son existence.

L'heure est au rassemblement et à la mobilisation de toutes les forces et des intelligences, des filles et des fils de la Nation, en particulier de la communauté scientifique et médicale."

L'union des filles et fils du Gabon,exerçant dans le domaine de la science sont attendus pour combattre cette pandémie qui ne cesse de faire des ravages à travers le monde. Le respect des mesures barrières, du port du masque et surtout de la distanciation sociale doivent être de rigueur .