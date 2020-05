Afrique: COVID-ORGANICS/l'Unité Africaine - « Ce virus qui montre les limites de l'Occident peut aider les africains à s'émanciper... »

document

La pandémie du coronavirus qui fait des millions de morts dans le monde ne cesse de prendre de l'ampleur en Afrique. Aucun remède proprement dit n'aurait encore été trouvé. Mais en Afrique, à Madagascar, les chercheurs et scientifiques auraient trouvés un remède à base d'Artémisia (COVID-ORGANICS) qui a, semble-t-il, stoppé l'accroissement des contaminations et guéri des cas dans ce pays.

Distribué gratuitement à la population malgache et venté par son président aux yeux du monde malgré le désaccord de l'OMS, certains présidents africains n'ont pas manqué de lancer leurs commandes de ce "remède".

Andy Rajoelina, président malgache, a lancé un message fort en appelant ses homologues Chefs d'Etat africains à changer le cours de l'histoire et la vie de leurs citoyens africains.

Suite à cela, le gabonais Jeams Olla, diplômé de Droit de la Production et Distribution de l'Energie à l'Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, ancien cadre à Shell et dirigeant associé d'un cabinet des ressources humaines, a accepté de partager son opinion d'ailleurs positive au travers notre canal.

1. L'embryon d'une politique africaine de la recherche et de la santé :

La Visio conférence qui a réuni récemment 9 chefs d'Etats africains, pour coordonner une tactique commune en vue de contrer le covid-19 en Afrique m'a donné beaucoup d'espoir. Voici une nouvelle Afrique qui prend son destin en main. Une nouvelle Afrique, qui ose enfin prendre des initiatives sur son bien-être, sur sa santé. Le premier droit de l'homme est le droit à la vie.

Et si cette Visio conférence préfigurait un embryon d'une politique africaine de la recherche et de la santé ?

Les pays africains, faisant généralement face aux mêmes pathologies et virus pourraient mutualiser leurs moyens et développer une véritable politique de la recherche africaine.

2. La fin d'un cycle :

C'est la première fois, depuis 500 ans, que l'Occident qui domine Terre, Mers, Océans, Ciel, Commerce, Sciences etc. n'a pas de réponse scientifique unanime, à un problème qui se pose à l'humanité. Ce COVID-19 a forcé cet Occident « omniscient et omnipotent » à mettre un genou au sol, et à arrêter tout ou presque ses activités. Le covid-19 a démystifié la toute-puissance de l'Occident.

Ce virus qui montre les limites de l'Occident (qui enterre ses milliers de morts) peut aider les Africains à s'émanciper et à briser enfin les chaines mentales, marquées par la peur (des représailles imaginaires) et par la soumission à un maître (qui existe encore dans la tête de nombreux africains).

3. Un exemple de leadership africain à émuler :

Le leadership consiste à ouvrir de nouvelles voies, à offrir de nouvelles perspectives aux hommes, à prendre des initiatives, à bousculer le statut quo, à oser autre chose. C'est ce qu'a fait le Président Malgache dont l'initiative et la réponse au covid-19, en proposant un remède africain qui a été développé et produit par des africains, est de plus en appréciée et soutenue par ses pairs.

Et si le CVO (Covid organics), un remède traditionnel tiré de la pharmacopée locale malgache était finalement la réponse de la NATURE contre ce mal qui effraie la planète entière ?

Quoique l'on en dise, ce virus "qui circule encore" (donc respectons les gestes barrières lavons nous les mains et portons le masque) laissera des traces. Il y aura un après covid-19, parce que le monde va forcément changer, et l'Afrique devra elle aussi changer. Nous, africains devrons notamment CHANGER D'ETAT D'ESPRIT et compter d'abord sur nous-même pour notre santé. L'Afrique PEUT !

Mots de la fin ?

Que toute l'Afrique commande à Madagascar ce remède et le consomme fièrement car il est fruit de notre recherche africaine. Soutenons donc tous Madagascar, son Président et son peuple (dont la jeunesse a repris le chemin de l'école alors que, nous sommes encore confinés au Gabon !) et disons MERCI à la générosité de ce peuple africain qui offre à ses frères africains, un remède pour contrer ce mal.