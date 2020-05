Sénégal: Le ministerede la santé sur le point de deux mois de COVID-19 - Prise en charge extrahospitalière et satisfecit à l'hydroxychloroquine

La grande nouveauté demeure la prise en charge extrahospitalière des victimes du coronavirus qui présentent des signes mineurs ou encore pas, dans trois sites déjà identifiés. Cette annonce est faite par le ministre de la Santé et de l'action sociale le 02 mai dernier, lors du second point mensuel sur la pandémie depuis sa déclaration au Sénégal.

Sur la prise en charge des cas graves, le professeur Amadou Diarra Beye a annoncé l'arrivée de30respirateurs qui seront répartis dans tous les centres de traitement implantés sur l'étendue du territoire national au moment où le professeur Moussa Seydi confirme l'efficacité de l'hydroquinone dans le traitement des malades.

Après avoir franchi le cap des 1000 cas de contamination à Covid-19 depuis sa déclaration au Sénégal le 02 mars dernier, le ministère de la Santé et de l'action s'ouvre à la prise en charge extrahospitalière afin de désengorger les structures sanitaires qui accueillent toutes les pathologies.

Avec plus de 500 malades sous traitement, trois sites sont déjà identifiés dont le hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Selon Abdoulaye Diouf Sarr : « après deux mois, la maladie n'a toujours pas fléchi dans le pays.

Des malades asymptomatiques et ceux qui présentent des signes mineurs seront pris en charge hors des hôpitaux. Ils bénéficieront du même traitement que les malades hospitalisés dans les hôpitaux ».

LE PROFESSEUR SEYDI SUR L'EFFICACITÉ DE L'HYDROCHLOROQUINE

Pour le professeur Moussa Seydi en charge du traitement des malades atteints de Covid19, plus de mille cas de Covid19 ont été dénombrés au Sénégal à ce jour.

« Vous avez tous constaté que le nombre de cas ne cesse d'augmenter, cela prouve si besoin en était encore que le combat devrait être celui de la prévention et non de la prise en charge.

Cette dernière est importante parce qu'elle permet de sauver des vies humaines et de prévenir la dissémination du virus dans la société à partir de ce cas», a-t-il fait remarquer.

Donnant les résultats de l'hydroxychloroquine intégrée dans le traitement des malades depuis le mois de mars, le professeur Seydi a renseigné : «l'étude avec l'appui de l'institut Pasteur et d'autres partenaires a révélé sur que 181 patients, on a observé que la durée médiane du traitement est de 13 jours sur ceux qui n'avaient pris aucun traitement, 11 jours pour la chloroquine seule et 9 jours pour les malades qui avaient pris de l'hydroxychloroquine associée à l'azytrhomycine».

Et de poursuivre : « si on observe l'analyse de ces données, les malades qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré le traitement dans les 24h, avaient une durée d'hospitalisation de 8jours. Par contre, les patients qui avaient plus de 80 ans avaient une durée médiane d'hospitalisation de 19 jours ».

Autre fait à noter dans la prise en charge des malades de Covid-19, est la surveillance des effets secondaires face à la prise de l'hydroxychloroquine dans le traitement.

« Tous les patients qui étaient sous l'hydroxychloroquine n'ont subi aucune complication grave encore moins un cas de décès. Concernant les effets indésirables, sur 362 patients, nous avons observé douze cas d'effets secondaires parmi ces gens, le traitement était poursuivi sur quatre patients ».

Sur les décès observés au nombre de neuf, le professeur Moussa Seydi a soutenu : « quelle que soit la qualité du traitement, on peut observer des décès.

Au Sénégal, ils ne sont pas tous survenus à l'hôpital, soit c'est à domicile, lors du transfert, et d'autres à l'hôpital avant même la prise en charge.

Ceux qui étaient admis en réanimation et qui étaient dans une situation grave présentent un pronostic très faible comme d'ailleurs dans tous les pays du monde »