Cote d'Ivoire: COVID-19 - Les TPE/PME découvrent les bonnes pratiques de gestion des projets à distance

L'Agence CI PME œuvre à renforcer la résilience des PME face à la pandémie du COVID-19 ; elle s'est engagée à renforcer les capacités managériales et technologiques des dirigeants de TPE/PME et de leurs collaborateurs.

Dans ce cadre, l'Agence organise une série de Webinars sur mesure portant sur des thématiques relatives notamment au travail à distance. La seconde session s'est déroulée le mercredi 29 avril 2020 et a porté sur « la gestion des projets à distance par les TPE/PME ivoiriennes. »

Basés au Canada, les formateurs Françoise Selly (Directeur Principal Projet-CPAI Tech) et Souleymane Sidibé (Directeur Général Adjoint - CPAI Tech) ont présenté aux participants des outils de gestion de projets collaboratifs, qui permettront de faire le suivi des tâches planifiées et des échéances, d'assurer le suivi des tâches planifiées et des échéances. Ils ont expliqué que les bonnes pratiques pour gérer les projets à distance se déclinent en quatre étapes :

La mise en place des outils web et de collaboration

La réinvention et l'allègement des procédures et processus

L'adaptation du style de management

La formation et l'accompagnement des équipes en méthodes agiles.

L'utilisation d'un logiciel de gestion de projet permet d'évoluer dans une approche plus standardisée, de prendre des décisions plus éclairées, d'assurer une allocation optimale des ressources, de réaliser une économie de temps et d'argent, et d'améliorer la satisfaction des clients.

Le travail à distance favorise la réduction des coûts et entraine l'augmentation des profits des projets. Il permet l'identification des difficultés, la mise en place d'actions correctives et lever des obstacles avec les bons outils et les bonnes méthodologies.

Pour réussir le travail à distance, il faut se donner un objectif clair à atteindre par semaine. Cela peut se faire en utilisant un board Kan-Ban pour suivre « qui-fait-quoi » et les deadlines.

Les leviers de la réussite sont une gestion des tâches efficace, une bonne communication et une collaboration claire, la centralisation des données et des outils numériques adaptés, un contrôle et une surveillance efficaces, et un management stimulant pour bâtir une culture d'entreprise.

En termes d'organisation du travail, les formateurs conseillent un modèle hybride mettant ensemble deux méthodologies de gestion de projet à distance.

La première est la méthodologie de la cascade, séquentielle et adaptée pour les projets avec deux besoins clairs ou peu de changements à prévoir.

La seconde, la méthodologie agile, permet de rester flexible et de s'adapter à l'évolution des besoins. Cette méthodologie convient pour des projets voulant obtenir des résultats rapidement et avancer de manière itérative.