Sénégal: COVID-19 - Le pays enregistre ce jour un taux de positivité de 11,02%

La courbe des personnes atteintes de covid-19 ne cesse d'évoluer de manière ascendante ces temps-ci. Ce lundi 4 mai, le pays enregistre 89 nouveaux cas de coronavirus sur 807 tests réalisés, ce qui représente, d'après la directrice générale de la Santé publique, un taux de positivité de 11,02%.

Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui a fait le point de situation du jour, indique dans la foulée que les nouveaux cas enregistrés sont ainsi répartis :

86 contacts suivis par les services du ministère en charge de la santé et de l'action sociale, et 3 issus de la transmission communautaire dont 2 à la Médina et 1 à Mbour.

Elle note également que 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. En revanche, le ministère fait savoir qu'une autre personne a perdu la vie à cause de la maladie, ce qui porte le nombre décès enregistrés ce jour au Sénégal à 10. Aussi, faut-il noter que 6 cas graves sont admis en réanimation entre Fann et Principal.

A ce jour, la directrice informe enfin que le Sénégal compte 1271 cas positifs dont 415 patients guéris, 10 cas de décès, 1 patient évacué en France, et 845 autres qui sont actuellement sous traitement dans les différents centres de traitement du pays.