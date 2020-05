Cote d'Ivoire: Webinar 3 - L'Agence CI PME sensibilise les TPE/PME ivoiriennes à la cybersécurité

Dans ce contexte de crise sanitaire où le travail à distance est conseillé aux entreprises pour maintenir un niveau minimal de fonctionnement, la cybersécurité des TPE/PME est devenue un enjeu majeur de sécurité dans le cyberespace.

Le risque en matière de sécurité numérique devient en effet de plus en plus préoccupant et les entreprises sont contraintes, pour s'en prémunir, de prendre des mesures de protection de leurs systèmes informatiques.

Les cyberattaques peuvent coûter très cher et être difficiles à gérer pour une entreprise, quelle que soit sa taille.

En plus du préjudice financier, l'impact négatif peut affecter la réputation en ligne de la victime avec un risque élevé de perte de confiance. Enfin, une sécurité en ligne insuffisante nuit notamment à l'acquisition de nouveaux clients.

Les participants seront sensibilisés aux enjeux et avantages de la cybersécurité, à élever le niveau de conscience et de compréhension des risques et menaces de cyberattaques, à renforcer la sécurité de tous les maillons de l'infrastructure informatique de l'entreprise.

La formation sera dispensée en ligne par Dognimé Koné (Responsable Infrastructure Cybersécurité) et Issa Berthé (Directeur principal technique SI), tous deux basés au Canada. L'inscription se fait en ligne, gratuitement, sur le lien https://bit.ly/webinarNo3 au plus tard le mardi 5 mai 2020 à 13h00 GMT.

En Côte d'Ivoire, l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 est perceptible sur l'économie nationale qui connait une baisse d'activité.

De nombreux secteurs clés de l'économie nationale sont touchés, notamment, les exportations en particulier agricoles, les importations, les BTP, le Tourisme, le Commerce, l'Hôtellerie, la Restauration et le Transport.

Selon les estimations, la croissance économique estimée à 7,2% pour l'année 2020 sera réduite de moitié et s'établirait à 3,6%, dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020.