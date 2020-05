Angola: Une spécialiste appelle à l'entente au sein de la CPLP

Luanda — La technicienne de l'Institut de langue portugaise, Gimi Panzo, a souligné lundi à Luanda la nécessité de créer une plateforme commune entre les États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) pour sortir de l'impasse par rapport à l'accord orthographique.

Selon la spécialiste, qui parlait lors du Colloque sur la langue portugaise, malgré des différences, résultant également des réalités culturelles de chaque pays membre, ils doivent cependant s'unir et créer une plateforme commune qui met fin aux désaccords.

"Tous les pays doivent se sentir intégrés et bénéficiaires, pour atteindre le succès escompté par rapport à l'accord orthographique", a-t-elle souligné.

Elle a affirmé que l'impasse qui est enregistrée est propice à favoriser la séparation entre les locuteurs de la langue portugaise, provoquant, pour cette raison, la faible diplomatie linguistique entre les États de la CPLP.

Gimi Panzo a dit que les États devraient non seulement veiller à leurs propres intérêts, mais aussi se tourner vers le commun, qui fait partie des relations internationales.

L'accord orthographique a été signé pour entrer en vigueur le 1er janvier 1994, après ratification par tous les pays membres de la CPLP.

Cependant, ce scénario ne s'est pas produit, puisque seuls le Portugal, le 23 août 1991, et le Brésil, le 18 avril 1995, ont ratifié le document. Deux protocoles d'amendement ont ensuite été signés à deux reprises.

Le premier a retiré du texte original la date de son entrée en vigueur; et le second, en plus de permettre l'adhésion du Timor Oriental, qui venait juste d'accéder à l'indépendance, a établi qu'il suffirait à trois membres de la CPLP de ratifier l'accord pour qu'il entre en vigueur.

Le dernier pays à avoir ratifié le document a été le Mozambique, le 7 juin 2012, après le Portugal (1991), le Brésil (1995), le Cap-Vert (2005), la Guinée-Bissau (2009), São Tomé et Príncipe (2006) et Timor Oriental (2009).

Parmi les changements apportés par le nouvel accord, il se démarque l'augmentation de l'alphabet de 23 à 26 lettres, avec l'introduction de "k", "w" et "y", précisément pour tenir compte des mots de langues étrangères et de leur les dérivés, notamment les noms de personnes et de lieux, entre autres, ainsi que les acronymes, symboles et unités de mesure internationales.

L'utilisation des minuscules initiales les jours de semaine, les mois, les saisons et les points cardinaux et l'utilisation facultative des lettres minuscules ou majuscules dans les matières scolaires, les noms des lieux ou des bâtiments publics, les formes de traitement et les noms des livres ou œuvres, à l'exception du prénom, entre autres.