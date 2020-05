Sénégal: Covid19/Bilan du samedi 02 mai et dimanche 03 mai - 158 cas positifs dont 149 cas contacts suivis et 09 cas communautaires

2000 tests réalisés en 48 heures ! Des chiffres qui confirment effectivement la volonté affirmée du ministère de la Santé et de l'action sociale à élargir la fourchette des tests de détection de la maladie à Covid-19.

Relativement à cette montée en flèche des échantillons testés, le nombre de cas positifs grimpe dans le même sens, soit 158 personnes testés positivement au nouveau coronavirus en l'espace de 2 jours.

Dans son briefing quotidien sur la situation de l'épidémie au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par la voix de la directrice générale de la santé, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a indiqué, le samedi 02 mai, que sur 1190 tests virologiques effectués, 91 sont revenus positifs dont 87 cas contacts suivis par les services sanitaires et 04 cas issus de la transmission communautaire. Ceux-ci sont identifiés à Grand Médine (1), Rufisque (1), Touba (1) et un (1) cas à Mbacké.

Pour le jour suivant, dimanche 2 avril, le communiqué N°63 du ministère de la Santé a renseigné : « sur 810 tests réalisés, 67 sont revenus positifs dont 67 cas contacts suivis et 05 cas communautaires ».

Et de préciser au sujet des cas communautaires qu'ils sont identifiés comme suit : « 01 à Yoff, 01 à Diamniadio, et 01 Thiès et 02 à Touba ».

Selon le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, 4 cas graves sont actuellement en réanimation à l'hôpital Fan et à Principal et 16 patients sont déclarés guéris dont 12 patients à la date du samedi 02 mai et 04 patients pour le compte de la journée du dimanche 3 mai 2020.

Au total, 33 districts sont touchés sur toute l'entendue du territoire national avec notamment 121 cas issus de la transmission communautaire, 975 cas contacts suivis par les services sanitaires et 86 cas importés.

Relevons également que les trois districts les plus touchées par cette épidémie sont dans l'ordre, Dakar Ouest avec 166 cas, suivi de Dakar Sud qui comptabilise à la date d'hier 164 cas et en 3e position la cité religieuse de Touba qui a enregistré après 61 jours d'épidémie, 144 cas de malade de Covid-19 dont plus d'une dizaine de cas communautaires.