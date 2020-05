Angola: Le SJA salue la prestation de professionnels dans la lutte contre COVID-19

Luanda — Le Syndicat des Journalistes Angolais (SJA) a salué, dimanche, l'effort des professionnels de la presse dans la lutte contre la pandémie du covid-19.

Dans le message du 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, il réaffirme la nécessité pour les entreprises du secteur de garantir les conditions de biosécurité aux professionnels, afin de réduire leur exposition au risque de contagion.

Le SJA considère d'autre part qu'il s'agit d'une opportunité de réaffirmer la nécessité pour la classe journalistique de ne pas refuser une autorégulation capable de protéger son éthique et de protéger sa dignité professionnelle.

Il souligne le fait que la date est célébrée dans un environnement d'appréhension de nombreux journalistes angolais, effrayés par la possibilité de perdre leur emploi en raison des difficultés rencontrées par les entreprises privées. Les journalistes prônent plus d'ouverture

Toujours à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, plusieurs activités ont été menées dans tout le pays pour marquer le 3 mars.

À Malanje, les journalistes prônent une plus grande ouverture des organes de l'État et d'autres sources d'information, en vue d'un meilleur accès à l'information et à l'exercice d'un journalisme de plus en plus impartial et pluraliste.

Cette position a également été défendue dimanche par des journalistes interviewés par l'Angop, parmi lesquels Pedro Tavares (Rádio Malanje), Celestino Caculo (TPA) et le premier secrétaire du Comité de Spécialité des Journalistes du MPLA à Malanje, Ferreira Júnior.

Le gouvernorat provincial de Zaire félicite les journalistes Le Gouvernorat provincial de Zaire a souligné dimanche à Mbanza Kongo, le rôle et l'engagement des professionnels des médias dans la région.

Dans un message de félicitations, le Gouvernorat provincial réitère son engagement à poursuivre les actions en faveur du renforcement de la communication sociale dans cette partie du territoire national, dont la mission favorise l'exercice de la citoyenneté et le renforcement de la démocratie en Angola.

"Le Gouvernorat provincial reconnaît le rôle et l'engagement de la classe pour défendre et préserver l'état de droit, à un moment où la nation angolaise fait des efforts pour diversifier l'économie et lutter contre la corruption", lit-on encore dans le communiqué.

Le 3 mai a été institué en 1993 par l'Unesco et approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU).

Le jour a été choisi car il s'agissait de la date anniversaire de la Déclaration de Windhoek, approuvée lors d'un séminaire organisé par l'UNESCO sur la "Promotion de l'indépendance et du pluralisme dans la presse africaine", qui s'est tenu à Windhoek, Namibie, du 29 avril au 3 mai 1991.

La Déclaration considère la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias comme des principes essentiels de la démocratie et des droits de l'homme.