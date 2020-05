Cote d'Ivoire: Marseille - Baky Koné se souvient d'un accrochage avec Valbuena

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, club dans lequel il a évolué de 2008 à 2010, Baky Koné se souvient encore de certains moments clés de son passage dans le club phocéen.

Champion de France en 2010 avec l'OM, l'ex-attaquant ivoirien se souvient notamment de l'ambiance qu'entretenait le groupe dans les vestiaires et d'un accrochage qu'il a eu avec Mathieu Valbuena.

« La vie du vestiaire ? Je préfère me taire, je vais me faire tirer les oreilles sinon. Je me faisais toujours chambrer par mes grands frères Niang, Diawara et Mandanda.

On fêtait bien nos victoires dans les vestiaires, on dansait, ça me manque ! Une fois lors d'une mise au vert, on s'était un peu chauffés avec Valbuena.

Niang et les autres avaient détendu l'atmosphère en disant: 'Les deux nains vont se battre'. C'est un exemple qui illustre la très bonne ambiance qui régnait dans le groupe », a raconté Koné au quotidien régional La Provence ce lundi.