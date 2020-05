Congo-Brazzaville: Ecole à domicile - Les élèves interagissent avec les enseignants

Depuis quelques semaines, les élèves congolais en classe d'examen assistent chaque week-end en direct aux cours virtuels animés par les enseignants évoluant dans les écoles de Brazzaville.

Le week-end dernier a été consacré, pour les élèves de troisième, aux cours d'histoire-géographie sur le thème "La décolonisation de l'Afrique noire française". Les terminales de toutes les séries confondues ont d'abord suivi le cours d'histoire (Relation Est-Ouest, période de la détente) puis la philosophie sur le thème de l'histoire. Les élèves devant leurs smartphones ou leurs ordinateurs connectés, pour la plupart chez eux, ont trouvé des réponses à leurs inquiétudes ayant trait avec les notions du jour. Il s'est agi, en effet, des questions posées par les élèves et parents d'élèves lors de cette vidéoconférence sur l'application Zoom.

Plusieurs élèves issus des écoles publiques et privées du Congo dont celles de Nkayi, Pointe-noire, Madingou, Brazzaville, Dolisie, Ewo et autres ont participé à cet échange. A l'image d'une salle de classe normale, les professeurs ont introduit leur cours avant de les développer en interaction avec les participants tout en répondant avec lucidité aux questions qui ont été posées en direct. «C'était magnifique, je demande aux élèves congolais de profiter de ce genre d'initiatives pour poser leurs questions et obtenir des réponses. C'est une manière de poursuivre la préparation de leur examen. J'invite les parents et élèves de se connecter pendant les week-ends sur l'application Zoom pour participer gratuitement aux séances de cours en ligne », a indiqué Durnel Remy Eyallo, professeur d'histoire-géographie.

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, qui a également participé à ces échanges, a demandé aux élèves de travailler tout en posant les questions susceptibles d'éclairer leur lanterne. Il a, par la même occasion, félicité les enseignants pour leur disponibilité. Notons que ces cours via la vidéoconférence qui se déroulent chaque week end sont comme les cours diffusés à la télévision, dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux et les polycopies. Ce sont des composants du programme Ecole à domicile mis en place par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation en cette période de confinement.