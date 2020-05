Algérie: Abdelmadjid Tebboune a pris part aux travaux du Sommet virtuel du Mouvement des Pays Non-alignés

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a pris part lundi aux travaux du Sommet virtuel du Mouvement des Pays Non-alignés, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Dans la déclaration qu'il a prononcée à cette occasion, ajoute-on de même source, M. Tebboune a mis en avant le rôle des Pays Non-Alignés dans la réponse à la pandémie du Covid-19, la nécessité de la solidarité et de la coopération à l'échelle internationale et la pertinence du rôle du multilatéralisme dans ces circonstances. Il a, également, évoqué l'expérience de l'Algérie et les efforts qu'elle a consentis pour prévenir et endiguer la pandémie.

Le Président de la République a souligné, également, l'importance de mutualiser les efforts pour faire en sorte que les répercussions de cette pandémie sur les pays en développement, notamment en Afrique, soient les moins dommageables possible et permettre une relance qui leur évitera d'être sérieusement secouées par les effets de la pandémie.

Il a appelé, dans ce cadre, le Conseil de Sécurité des Nations unies à adopter dans les plus brefs délais une résolution appelant solennellement à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde, en particulier au Yémen et en Libye, sans omettre les pays vivant sous occupation comme la Palestine et le Sahara occidental.

Convoqué par l'Azerbaïdjan en sa qualité de Président du Mouvement des Pays Non- alignés, et placé sous le thème "Unis contre le COVID-19", le Sommet s'est penché sur deux thématiques, à savoir la solidarité internationale dans le contexte de la lutte contre la pandémie du Covid-19, et la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie pour la paix, célébrée le 24 avril de chaque année.

Les travaux du Sommet ont été sanctionnés par une Déclaration politique à travers laquelle le Mouvement a mis en relief l'importance de la solidarité internationale dans le contexte particulier de lutte contre le Covid-19 et a appelé au renforcement du multilatéralisme en ce qu'il constitue l'approche idoine pour réaliser le développement et la stabilité économique et sociale post-pandémie.

Dans ce contexte, le Mouvement a décidé de la création d'une Task force qui sera chargée, notamment, de la mise en place d'une base de données commune regroupant les besoins médicaux, sociaux et humanitaires des Etats membres dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et permettant l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine.