Soudan: Réunion virtuelle entre les ministres de la culture du Soudan et des Emirats Arabes Unis

Khartoum — La ministre de la Culture et du Développement des connaissances aux Émirats arabes unis SH. Noura bint Mohamed Al Kaabi a tenu lundi après-midi une réunion via internet avec le ministre de la Culture et de l'Information, M. Faisal Mohamed Salih, au cours de laquelle ils ont discuté l'impact de la pandémie de Corona sur les conditions culturelles dans les deux pays et dans le monde, et les plans pour surmonter les effets de la crise.

Son Excellence Madame Noura Al Kaabi a passé en revue les mesures prises par les Émirats arabes unis dans le domaine de travail conjoint entre les deux pays sur le plan culturel et la nécessité de planifier leur démarrage si les conditions actuelles disparaissent.

Dans ce contexte, la ministre a remercié le gouvernement du Soudan pour son soutien à l'élection des Émirats arabes unis au sein du Conseil exécutif de l'UNESCO et s'est engagée à soutenir les efforts culturels, touristiques et archéologiques du Soudan liés aux travaux de l'UNESCO, et en retour, le ministère soudanais de la Culture, des intellectuels, des écrivains et des artistes a été invité à participer aux concours et festivals culturels et artistiques organisés par les Émirats arabes unis. .