Ile Maurice: Rentrée - Les enseignants ne s'attendaient pas à ce que la reprise soit repoussée par trois mois

Ils saluent la décision du Premier ministre, Pravind Jugnauth, de garder les établissements scolaires fermés jusqu'au 1er août. Mais les enseignants concèdent qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la reprise des classes soit repoussée par encore trois mois. Le ministère de l'Éducation, lui, se veut rassurant.

Pour Rishi Bundoo, membre exécutif de la Government Teachers' Union, la reprise dans les écoles primaires doit être effectuée en phase. À commencer par les Grades 5 et 6 car ces élèves ont des examens importants. Une proposition en ce sens a été faite à la ministre de l'Éducation, le 27 avril. «À la rentrée, on va devoir faire beaucoup de révision et consolider la base avant de poursuivre avec le syllabus», estime-t-il. Et d'ajouter avoir appris qu'il se pourrait que les examens pour le Primary school achievement certificate (PSAC) aient lieu au début de l'année prochaine.

L'Education Officers' Union (EOU), qui regroupe les enseignants des collèges d'État, avait préparé deux scénarios concernant la reprise, en pensant que celle-ci allait avoir lieu en mai ou en juin. Cependant, son président, Sooryadanand Meetooa, reconnaît que la santé est primordiale. «L'enseignement se fait en ligne pendant le confinement, mais ce n'est pas la même chose quand l'élève et l'enseignant se retrouvent face-à-face. On va aussi devoir compléter le syllabus. Pour cette année, exceptionnellement, ce serait bien de ne pas tenir des examens.»

De son côté, Bhoseparsad Jhugdamby, président de l'Union of private secondary school employees (UPSEE), est d'avis que le ministère ne devrait pas tarder à annoncer de ce qu'il adviendrait des examens tels que les examens nationaux pour la Grade 9 ou encore ceux du School Certificate et Higher School Certificate. «La plupart de nos élèves ont des capacités mixtes. Ils ne pourront pas prendre part aux examens en fin d'année scolaire. Le gouvernement doit nous donner des informations dans les plus brefs délais.»

Sollicité, un préposé du ministère de l'Éducation soutient que celui-ci dispose déjà d'un plan dynamique qui sera réadapté en fonction de l'évolution de la situation. «À la rentrée, il y aura une détection (screening), une remise à niveau et le redémarrage sur cette base. En attendant, on demande aux étudiants de garder le contact avec leurs études à travers les programmes télévisés et en ligne», affirme-t-on.

Quid des leçons particulières ? Notre source indique que des enseignants donnent déjà des cours en ligne, en privé, à des étudiants. Quant aux déplacements physiques, ce ne sera pas possible avant la levée du confinement.