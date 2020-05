Congo-Brazzaville: Coronavirus - Thievy Bifouma au chevet des démunis de Brazzaville

Plus de quatre-vingt associations et orphelinats, des chauffeurs de taxi et autres personnes vulnérables ayant perdu leurs emplois à Brazzaville suite au coronavirus (Covid-19) ont reçu des vivres et non vivres de la part de l'international congolais, Thievy Bifouma.

Après avoir invité dans une vidéo, il y a quelques jours, les Congolais à respecter le confinement et les mesures barrière édictées par le gouvernement, la star congolaise de football, a offert des produits de première nécessité à la population brazzavilloise.

Selon Aimé Wonga, coordonnateur national des actions de Thievy Bifouma, ce don destiné aux personnes vulnérables, permettra à ces dernières de bien passer ce moment de confinement à domicile.

Il est distribué dans tous les arrondissements de Brazzaville. Composé de plus de cinq cents sacs de riz, bidons d'huile, pâtes, de la volaille, du poisson salé et autres, ce don est également destiné aux orphelinats, associations des taximen, aux personnes vivant avec handicap, aux églises et autres acteurs.

C'est un geste qui marque ainsi l'attachement de l'attaquant congolais à son pays et aux personnes vulnérables. « Merci beaucoup à papa Bifouma pour ce qu'il a fait pour nous », a confié un bénéficiaire du don. Abondant dans le même sens, un responsable d'une association bénéficiaire a signifié que ce don arrive à point nommé, car la population est en difficulté à cause de la crise sanitaire. « Que Dieu lui bénisse car cette aide, en pleine période confinement, nous aidera beaucoup » a-t-il ajouté.

D'autres bénéficiaires ont profité de l'occasion pour prononcer des prières et souhaits de bénédiction à l'égard de Thievy Guivane Bifouma Koulossa, l'actuel attaquant du club Yeni Malatyaspor, en Turquie. A en croire certaines sources, ce geste de plus de six million cinq cent mille francs CFA, sera également fait à l'endroit de la population de Pointe-Noire.