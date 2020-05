Seychelles: Difficultés pour les travailleurs étrangers aux Seychelles après la baisse de la valeur de la roupie

Alors que les taux de change baissent aux Seychelles, les travailleurs étrangers qui envoient de l'argent chez eux en ont moins pour leur argent, et au moins deux bureaux de change fixent des limites aux transferts de devises pour assurer l'approvisionnement de leurs clients.

Audrey Rose, directrice générale de Cash Plus, un bureau de change local de devises, a déclaré lundi à la SNA que la société avait "fixé une limite de 10'000 SCR (580 $) qui pourrait être transférée par chaque client".

Mme. Rose a déclaré que "ce n'est pas une mesure obligatoire proposée par la Banque centrale des Seychelles (CBS). Il s'agit d'une décision prise par notre entreprise pour assurer un approvisionnement constant en devises pour nos clients fidèles".

Cash Plus est l'un des principaux bureaux de change aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, avec neuf succursales couvrant les trois îles principales de Mahé, Praslin et La Digue.

Mme. Rose a ajouté que la limitation est également d'encourager les travailleurs étrangers à repenser leur budget car ils vont obtenir moins sur le montant qu'ils transfèrent habituellement.

Le directeur général de Doubleclick Exchange, Muditha Gunatilake, a déclaré que son entreprise est confrontée à un problème majeur avec les entrées de devises.

"En conséquence, nous effectuons des transactions de transfert d'argent depuis les Seychelles, au fur et à mesure que nous obtenons suffisamment de devises pour le faire", a-t-il déclaré.

Comme Cash Plus, Doubleclick a également imposé une limite de 10 000 SCR par virement par personne.

Un ressortissant kenyan, Oldfax Musiyebo, qui travaille aux Seychelles depuis deux ans, a déclaré qu'il avait fait la queue lundi dès 8 heures du matin, passant près de deux heures pour effectuer son transfert.

"Il a été très difficile d'envoyer de l'argent pendant les restrictions. De plus, on m'a dit qu'il y avait une limite sur le montant d'argent que vous pouvez envoyer par jour. Cela me gêne car je dois me précipiter demain pour faire à nouveau la queue ", a déclaré Musiyebo à la SNA.

Le gouverneur de la Banque centrale, Caroline Abel, a déclaré lors d'une conférence de presse au début du mois dernier qu'il y avait une réduction notable des entrées de devises en raison de la pandémie de COVID-19 - une situation qui a donné lieu à des cas où la demande de devises n'a pas pleinement atteint au cours des dernières semaines.

Elle a déclaré que jusqu'au 31 mars, le pays gagnait en moyenne jusqu'à 3 millions de dollars par jour, mais actuellement, moins d'un million de dollars est gagné. Dans le même temps, la demande de devises reste élevée.

Le ressortissant kenyan a déclaré qu'en raison de la dépréciation de la roupie, il recevait maintenant moins qu'auparavant.

Un autre travailleur étranger, Naina Sydio, qui est un Malgache, a déclaré qu'étant un étranger vivant aux Seychelles, il devait planifier soigneusement son budget pour envoyer de l'argent à sa famille à Madagascar.

M. Sydio a déclaré que la situation "pour les étrangers ne cesse de s'aggraver à mesure que la roupie se déprécie de jour en jour tandis que notre salaire reste le même et il devient de plus en plus difficile pour nous de faire face et de maintenir notre famille à l'étranger".

Le gouverneur de la Banque centrale des Seychelles a averti que si le marché des changes bougeait trop violemment "cela entraînerait de graves conséquences pour le pays en termes de prix des biens et services et CBS devra intervenir".

Au 22 avril, les Seychelles disposaient de 582 millions de dollars, dont 430 millions de dollars pouvaient être dépensés. Les calculs montrent que cette réserve peut soutenir le pays pendant 17,8 mois.