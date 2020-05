Maroc: Plus de 400 opérations de désinfection menées par l'OCP à Rehamna et Youssoufia

446 opérations de désinfection et de stérilisation ont été menées au niveau des provinces de Rehamna et de Youssoufia par la direction du site industriel "Gantour" relevant du Groupe OCP, depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Ce total représente une moyenne de 10 opérations menées quotidiennement par le Groupe OCP, en partenariat avec les préfectures des provinces de Rehamna et de Youssoufia, les conseils provinciaux et communaux de Youssoufia et de Benguérir et les différentes collectivités territoriales relevant de ces deux provinces et ce, en étroite coordination avec les autorités locales.

Ainsi, le Groupe OCP a lancé des campagnes à grande échelle ayant touché aussi bien le milieu urbain que le monde rural (douars et centres ruraux) afin de contribuer aux efforts visant à enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19 dans ces parties du territoire national.

A cet effet, la direction du site "Gantour" a mobilisé des équipes spécialisées et les moyens techniques et logistiques nécessaires pour assurer la réussite de ces opérations.

En milieu rural, il a été procédé à l'utilisation de pompes mécaniques pour entreprendre ces opérations ayant touché les douars et centres ruraux dans l'ensemble des communes de la province de Rehamna (Oulad Amer Tizmarine, Bouchane, Nzalt Laâdam, Oulad Hassoun, etc), ainsi qu'au niveau de la province de Youssoufia.

En milieu urbain, les opérations ont été menées à l'échelle des deux provinces par deux équipes spécialisées en la matière : la première a procédé à la stérilisation des administrations publiques et des espaces vitaux de la ville afin d'assurer la sécurité sanitaire des fonctionnaires et des citoyens, et à la désinfection, de manière périodique, des sièges des préfectures et des conseils communaux ainsi que des arrondissements.

La deuxième équipe, composée d'éléments de l'unité de lutte contre les incendies de la Protection civile, a mené des campagnes de stérilisation des quartiers et des principales artères dans les deux villes et ce, de manière périodique et en coordination avec les autorités locales.

Par ailleurs, il a été procédé à la stérilisation et à la désinfection de 67 agences bancaires et de transfert d'argent et ce, dans le cadre des préparatifs de l'opération de distribution de l'aide octroyée par l'Etat aux ménages bénéficiaires du RAMED, impactés par les effets de la pandémie de Covid-19.