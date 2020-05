Cote d'Ivoire: COVID-19:/ Sénat - Jeannot Ahoussou annonce le vote électronique

Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly était le jeudi 30 avril 2020 face aux sénateurs pour les instruire sur le plan de soutien économique social et humanitaire du gouvernement face à la crise du Covid-19.

Cette séance d'information s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale à travers l'évaluation des politiques publiques tel que défini par l'article 93 de la Constitution.

Dans son discours introductif, le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou-Kouadio a félicité l'exécutif ivoirien pour toutes les mesures importantes et nécessaires prises pour faire face à cette crise.

« Le Sénat salue la pro-activité du gouvernement ayant conduit à l'élaboration de ce plan de soutien économique, social et humanitaire d'un montant de plus d'un milliard de francs Cfa, destiné à soutenir le secteur privé, les Petites et Moyennes Entreprises, le secteur informel ainsi que les couches sociales les plus défavorisées de notre pays », a-t-il dit.

Il a exprimé également les encouragements du Sénat au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et à l'ensemble du gouvernement pour tous les efforts déployés sur le terrain en vue de stopper l'avancée de cette terrible pandémie.

Il a indiqué que son institution entend prendre toute la place qui est la sienne dans cette lutte contre le Covid-19. « En plus du don d'un montant de 15 millions au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la participation des sénateurs aux missions de sensibilisation sur le terrain, les travaux de ce jour doivent également se comprendre de la participation du Sénat à ce combat.

Tous les observateurs nationaux et internationaux peuvent constater, en effet, que la lutte contre le Covid-19 n'a pas mis en veilleuse notre démocratie et le fonctionnement de nos Institutions. Toutefois, il a fallu adapter le fonctionnement de notre Institution à l'application des mesures barrières édictées afin d'éviter la propagation de la maladie » a-t-il déclaré .

Aussi, a-t-il annoncé les innovations que le Sénat attend apporter dans son fonctionnement, notamment avec le télé- travail, mais surtout le digital à tous les niveaux.

« Nous sommes résolument engagés pour aller au-delà du télé-travail, de la participation via le système informatique pour envisager le vote électronique qui viendra rétablir l'équité entre les sénateurs et assurer leur participation pleine et entière aux travaux de notre Institution qu'ils soient ici ou ailleurs.

Nous devons en définitive expérimenter toutes les solutions, moderniser nos méthodes de travail pour assurer la continuité effective et optimale du service public. L'après Covid 19 nous appelle absolument tous à aller au numérique », a-t-il fait savoir. Par ailleurs, Il a invité les populations à la mobilisation et surtout à la discipline.

« Dans un contexte où le directeur général de l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) appelle l'Afrique à se préparer au pire, chacun doit jouer sa partition pour déjouer ces pronostics pessimistes et alarmistes dans notre pays.

Nous devons être à l'avant-garde du sursaut national en vue de briser la pernicieuse chaîne de contamination. Qu'il s'agisse d'appuis en numéraire ou en nature ou encore de prestations diverses fournies dans le cadre de l'information et de la sensibilisation contre le nouveau coronavirus, aucune contribution ne sera minime, aucune autre ne sera de trop ; chacune vaudra son pesant d'or », a-t-il souligné.

Aussi, il a exhorté les uns et les autres à renforcer l'élan d'amour et de solidarité entre eux. « Nous devons revenir à nos valeurs africaines où la primauté est accordée à la communauté sur l'individu. Où le pauvre est assisté pudiquement sans que sa dignité et son honneur ne soient écornés.

Où le riche, avec humilité et sans ostentation, effectue son devoir d'assistance aux plus démunis. Où les plus jeunes mettent leur force au service des ainés.

Où les ainés mettent leur sagesse au service des plus jeunes. Nous devons retenir l'amour, la solidarité et le partage comme les valeurs fondamentales qui doivent gouverner nos rapports aux autres », a-t-il conseillé .