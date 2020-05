Cote d'Ivoire: Don de Gon Coulibaly et Duncan pour le ramadan et contre le COVID aux populations du Moronou

Pendant dix jours, l'Inspecteur général de l'État, Théophile Ahoua N'doli a sillonné 12 localités de la région du Moronou pour expliquer la pandémie du Covid-19 et promouvoir la bonne application des gestes barrières.

Pour la première étape de sa tournée dans la région, l'Inspecteur Général d'Etat a voulu en cette période de ramadan, apporter son soutien à la communauté musulmane.

Le vendredi 24 avril 2020, à la grande mosquée de Bongouanou, sis au quartier Dioulakro, Théophile Ahoua N'doli a fait des dons de vivres de non-vivres avant d'exhorter les guides religieux à accompagner la sensibilisation pour la lutte contre la propagation de la maladie à Coronavirus.

Pour la deuxième étape de cette journée, Théophile Ahoua N'doli s'est rendu dans son village natal, Assaoufoué, où il a rencontré communauté villageoise et musulmane. « Pour l'heure le Moronou ne compte aucun cas de cette maladie.

Faisons-en sorte que cela n'arrive pas chez nous, car c'est une maladie très mortelle qui pourrait entièrement décimer nos villages ».

Le samedi 25 avril 2020, aux côtés de plusieurs autres cadres et élus de la région pour le lancement officiel de cette tournée de sensibilisation, Théophile Ahoua N'Doli a fait don, au nom du Vice-président de la République, SEM Daniel Kablan Duncan et du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly de plusieurs vivres, non-vivres et kits sanitaires, d'une valeur de 30 millions de FCFA, remis à Madame le Préfet de région, Préfet du département de Bongouanou.

Et pour que le message de la sensibilisation soit porté au plus près des populations, l'inspecteur général d'Etat a pris son bâton de pèlerin pour sillonner chefs-lieux de préfectures, chefs-lieux de sous-préfectures, communes et villages de la région pour expliquer la pandémie du Covid-19 et promouvoir la bonne application des gestes barrières.

À toutes les étapes de cette tournée, l'IGE n'a pas manqué d'exprimer sa solidarité à la communauté musulmane en cette période de pénitence et de prière tout en leur portant le message de l'importance du respect des gestes barrières.

« Ce qu'on vous demande, c'est de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Au village ici, vous avez l'eau et le savon.

Si vous allez aux champs, lavez-vous les mains. Lorsque vous revenez chez vous, faites la même chose. Lavez-vous les mains, chaque fois que vous les utilisez », a martelé Théophile Ahoua N'Doli.

Partout où il est passé, l'IGE a demandé à ses parents, en présence des têtes couronnées, de surseoir aux funérailles grandioses : « Nous les Akans-Agnis, nous savons célébrer nos morts par des funérailles grandioses.

En cette période du Coronavirus, je vous demande pardon ; évitez cela. Nous pouvons enterrer dignement nos morts sans grand rassemblement. Il ne faut pas que pour une personne que nous partons enterrer nous décimions nos villages ».

Théophile Ahoua N'doli a aussi insisté sur les baptêmes, mariages et autres cérémonies de réjouissances qui restent de grandes occasions de contact, en demandant aux populations de respecter les dispositions arrêtées par le gouvernement dans la lutte contre la maladie : « Il ne faut pas permettre à quelqu'un par son inconscience d'être contaminé et ensuite propager cette maladie dans nos villages.

Il ne faut pas que vous, autorités préfectorales et chefs, soyez complaisants avec ceux qui ne respectent pas les mesures barrières, notamment le couvre-feu ; car il y va de la protection de tous ». La tournée de sensibilisation initiée par l'IGE dans le Moronou a pris fin le samedi 02 mai 2020.