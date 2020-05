Cote d'Ivoire: COVID 19 , Ramadan et présidentielle 2020 - Ce que Sidi Touré a fait dans le département de Béoumi

Le ministre de la Communication et des Médias et député de Béoumi, Sidi Tiémoko Touré a entamé le vendredi 1 mai 2020, une série de visites auprès des populations de cette localité .

Cette présence du Porte-parole du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la lutte préventive contre la propagation de la pandémie du coronavirus, de la solidarité Ramadan, de la sensibilisation des populations au vivre ensemble et à la mobilisation des militants du RHDP.

Avant tout, le ministre Sidi Tiémoko Touré, fils de Béoumi qui est très engagé dans la lutte contre le Covid-19 a fait don de kits hygiéniques au Conseil municipal de Béoumi.

Un don composé essentiellement de kits de salubrité, notamment, des poubelles, des balais à manches, des brouettes, des bottes, des gants, des gels lavants, de gels hydroalcooliques et bien d'autres.

Une manière pour le ministre Sidi Touré d'appuyer l'action de la mairie et partant, celle du gouvernement, en vue de l'éradication du coronavirus en Côte d'Ivoire.

"La lutte contre le coronavirus, cette maladie invisible à grande contagiosité, doit se faire dans l'union sacrée et surtout sans coloration ethnique, politique ou religieuse. Le Président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly travaillent travaillent au quotidien avec l'ensemble du gouvernement à offrir le mieux être aux Ivoiriens.

Aidons le gouvernement à nous aider en respectant les mesures-barrières telles que suivre les règles d'une bonne hygiène quotidienne peuvent aider à la circonscrire.

L'on peut prévenir le coronavirus si nous respectons les mesures hygiéniques prises par le gouvernement. Ensemble, faisons bloc contre le Covid-19", a dit le ministre Sidi Touré .

Pour réussir la lutte nationale et internationale contre le coronavirus, le ministre Sidi Touré a invité les chefs traditionnels, les chefs de communautés, les présidents des associations de femmes et de jeunes à être des relais afin de sensibiliser et d'atteindre le maximum de personnes.

Dons aux musulmans

En ce mois de Ramadan, le ministre Sidi Touré a également apporté son soutien aux fidèles musulmans de Béoumi. Le vendredi 1er mai, il a procédé à la distribution de denrées alimentaires dans plusieurs mosquées de la commune. À cette occasion, il a imploré Allah afin que le temps du jeûne du Ramadan soit celui de la communion dans la foi, la concorde et la convivialité dans la pénitence.

"Comme par le passé, je suis persuadé que les musulmanes et musulmans de Béoumi sauront faire jouer les vertus de la solidarité afin que nul ne se sente ni oublié, ni ne souffre plus que de nécessaire du fait de sa condition socio-économique dans l'accomplissement de cette obligation religieuse.

Je suis aussi persuadé que les leaders religieux, les érudits et les prêcheurs porteront les départements de Béoumi dans leurs différentes prières tout en restant chez vous à la maison afin que notre pays bénéficie des bienfaits de l'observation du jeûne du Ramadan", a dit le ministre Sidi Touré.

Sidi Touré aux responsables locaux du Rhdp: « Il ne faut pas perdre de vue l'élection présidentielle d'octobre prochain ».

Aux militants du RHDP, en tant que coordonnateur RHDP de Gbêkê 3 (Béoumi et Sakassou), il leur a demandé, lors de l'inauguration du nouveau siège du parti à Béoumi, de ne pas perdre de vue les échéances électorales de cette année malgré la crise sanitaire. Sidi Touré a demandé aux responsables locaux du RHDP de continuer à sensibiliser pour la victoire du parti en octobre prochain.

Cela, dans la paix, la discipline et au respect des mesures de lutte contre le coronavirus. "Il ne faut pas perdre de vue l'élection présidentielle d'octobre prochain.

Pour ce faire, je voudrais vous engager à mobiliser, resserrer les liens de fraternité et d'amitié ainsi que les manifestations de solidarité envers les militants afin que cette période de pénitence raffermisse le vivre ensemble et la communauté de destin dans un RHDP, un et indivisible riche de sa diversité", explique le ministre Sidi Tiémoko Touré.

Avant de se rendre à Belakro, à 10 kilomètres de Béoumi où il a encore apporté son appui aux jeunes en leur faisant don de plusieurs tonnes de boutures d'igname et la somme d'un million de F CFA afin de leur permettre de sortir de l'oisiveté et de s'occuper sainement avec la reprise de leurs activités agricoles.

Ce périple du député de Béoumi lui a permis de visiter aussi plusieurs chefs traditionnels dans la circonscription de Béoumi.

Très ravi par les actions du ministre Sidi Tiémoko Touré, les populations, les fidèles musulmans et les militants du RHDP ont remercié le Porte-parole du gouvernement dont les initiatives témoignent son attachement sans distinction à leur bien-être surtout en cette période de Ramadan et de crise sanitaire.

Nanan Agoh Barthélemy, chef de canton Gôdè qui a pris part à toutes les étapes , a fait des prières pour le ministre Sidi Touré et le gouvernement pour la réussite de leur travail quotidien pour le bonheur des populations.

Le samedi 2 mai le ministre Sidi Touré avec sa délégation se sont rendus à Sakassou pour aussi apporter son soutien et celui du RHDP aux populations du pays Oualèbo.