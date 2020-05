Soudan: Al-Burhan - Le Soudan soutient l'équipe du Mouvement des pays non alignés face au Corona

Khartoum — Le président du Conseil de la souveraineté Lt-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a affirmé le soutien du Soudan au Groupe de travail du Mouvement des pays non alignés pour faire face à la pandémie de Corona (Covid 19), en fournissant des données et des informations pertinentes et en élaborant un plan pratique pour fournir de l'aide, avec la nécessité d'établir une base et un mécanisme appropriés qui permettent au groupe de faire face à de telles situations d'urgence avec des effets croissants plus efficacement à l'avenir.

Lt-Gen. Al-Burhan a appelé dans son discours au Sommet du Mouvement des pays non alignés via vidéoconférence, sous le slogan "Unis pour faire face à Coved 19", a appelé les pays touchés par la pandémie à faire preuve d'un esprit de solidarité pour pouvoir faire face aux différentes pressions qui en ont résulté, et a renouvelé le soutien du Soudan aux efforts déployés par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre la pandémie et le soutien technique qu'elle a fourni aux pays touchés.

Le Président du Conseil Souverain a salué la position du Mouvement des pays non alignés en faveur du Soudan dans les forums internationaux et leurs efforts pour élever son nom de la liste des pays parrainant le terrorisme, en particulier après la glorieuse révolution soudanaise qui a renversé le régime précédent.

Lt-Gen. Al-Burhan a reçu l'invitation à participer au sommet du président de la République d'Azerbaïdjan - M. Ilham Aliyev - en sa qualité de chef actuel du Mouvement des pays non alignés pour le cycle 2019-2022.

Les États membres du Mouvement ont convenu à l'unanimité de créer un groupe de travail pour les pays du Mouvement afin de coordonner les efforts collectifs pour faire face à la pandémie de Corona, et ils ont également convenu de développer une base de données détaillée des besoins du mouvement pour attirer le soutien des donateurs.

Il convient de noter que le Mouvement des pays non alignés, dont le Soudan est l'un des fondateurs, a tenu sa première conférence à Belgrade en 1961.