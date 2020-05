Soudan: Al-Burhan et Hamdock examinent la situation sanitaire au pays

Khartoum — Le président du Conseil Souverain Lt-Gen. Abdul-Fattah Al-Burhan et le premier ministre Dr Abdallah Hamdouk ont tenu lundi des consultations diverses sur la situation sanitaire dans le pays et les effets de la pandémie de Corona sur les hôpitaux publics, ainsi qu'un certain nombre de rapports sur la situation dans différents états fédérés.

Ils ont exprimé leur profonde appréciation pour le grand rôle joué par les cadres médicaux et de santé dans le pays dans des conditions de travail difficiles, et la nécessité de leur fournir toutes les aides de travail,

Les présidents des deux conseils ont dirigé le maximum d'avantages de l'aide médicale qui est arrivée dans le pays des pays amis et frères, dont le dernier vient de la République arabe d'Égypte, et la distribution d'équipements et de vêtements de protection à tous les États, et ils ont convenu d'allouer un budget pour des récompenses importantes et immédiates aux cadres sanitaires et médicaux travaillant face à la pandémie de Corona.