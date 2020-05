Cote d'Ivoire: Yamoussoukro/Ramadan 2020 - Souleymane Diarrassouba offre plus de 45 tonnes de vivres aux musulmans

Le sénateur du district Autonome de Yamoussoukro, Kouamé Loukou Léon a remis, au nom du ministre du Commerce et de l'industrie, Souleymane Diarrassouba, un important don de denrées alimentaires aux associations musulmanes, chefs religieux, chefs de communautés, groupements socioprofessionnels et chefs de service d'Attiégouakro et de Yamoussoukro le vendredi 1er mai 2020 à la grande mosquée centrale de la Capitale politique de Côte d'Ivoire.

Et ce en présence notamment du second sénateur du district de Yamoussoukro, Konan Yao Gbeugré et du premier adjoint au maire d'Attiégouakro, Marie Laurence Adian Mensah . En tout, ce sont plus de 45 tonnes de sucre (26 tonnes) de sacs de riz (19 tonnes) et 420 boîtes de lait non concentré qui ont remis aux populations .

Intervenant au nom du donateur, le sénateur Kouamé Loukou Léon a souligné que ce don du ministre s'inscrit dans le cadre des valeurs qui caractérisent le mois de ramadan, le partage, le pardon et l'amour, auxquelles tout musulman devra œuvrer au quotidien.

Il a rappelé la grande générosité qui caractérise le ministre Diarrassouba, le désignant même comme le digne successeur du président Félix Houphouët- Boigny à Yamoussoukro.

Il a invité les chefs religieux à prier pour le donateur, le chef d'État et le gouvernement ivoirien, pour la paix et la stabilité dans le pays, surtout pour la fin de la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire et dans le monde.

« C'est nous, les humains qui ont dû provoquer cette pandémie. Parce que nous avons fait beaucoup de choses qui n'ont pas été certainement appréciées par Dieu. Prions pour qu'il nous épargne de cette pandémie », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a demandé à l'assemblée de mener des démarches afin d'unir tous les enfants de Yamoussoukro autour d'un idéal commun.

Le porte-parole des bénéficiaires, Seydou Sylla, imam principal de la grande mosquée centrale de la paix de Yamoussoukro a remercié le ministre Souleymane Diarrassouba ainsi que ses émissaires.

« Ce geste du ministre Diarrassouba ne m'étonne guère. Bien avant qu'il ne soit ministre, chaque fête de ramadan, de tabaski et de mahoulid, le ministre Diarrassouba nous a toujours apporté un appui conséquent en matériel, en vivres et en non vivres. On ne finira jamais de citer les bienfaits de ce digne fils de Yamoussoukro.

Ce n'est pas parce qu'il est devenu ministre qu'il est généreux. Il est né comme ça », a-t-il témoigné. Il a demandé aux collaborateurs du ministre d'accompagner ce dernier dans la réussite parfaite de ses missions ministérielles.

Aussi, a-t-il rassuré les émissaires du ministre de la bonne répartition de ces dons aux bénéficiaires. Avant de faire des prières et des bénédictions pour le donateur, le président Alassane Ouattara et pour la Côte d'Ivoire toute entière.