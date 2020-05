Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Bakayoko-Ly Ramata réceptionne des dons en vivres et non vivres du footballeur Gervinho

Le footballeur international ivoirien, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, a encore fait parler son cœur en faveur des enfants vulnérables. L'ambassadeur de la protection de l'enfant a fait d'importants dons en vivres et non vivres au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour la protection des enfants de la rue confinés.

Ce sont 19 cartons de pâtes alimentaires, 18 sacs de riz de 25 kg, 9 seaux de lavage des mains, 4 bidons de 25l d'huile, 20 grandes nattes, 3 cartons de 12 bouteilles de javel, 4 sacs de poudre à laver les mains qui ont été remis à la ministre Bakayoko-Ly Ramata par la fondation Gervinho, à son cabinet au Plateau.

En plus de tous ces dons, Gervinho a remis, pour les enfants, des enregistrements vidéo dans lesquels ils les encouragent à croire en eux et à être ambitieux.

A cette occasion, la ministre Ly-Ramata a chaleureusement remercié le généreux donateur pour cette action de haute portée sociale qui permettra aux enfants de la rue confinés dans les complexes socio-éducatifs de bien se nourrir et se prémunir contre le Covid-19.

Rappelons que depuis le début de cette pandémie due au coronavirus, les équipes terrain du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'efforcent de convaincre les enfants de la rue à rejoindre des centres d'accueil pour leur propre sécurité d'une part, et d'autre part, pendant ces moments de confinement, les agents du ministère donnent à ces enfants des séances d'éducation civique à travers la communication, le conseil et la médiation familiale. Ils tentent de faciliter la réintégration de ces enfants dans la cellule familiale.