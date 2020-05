Madagascar: Lutte contre la dengue - Le plan de riposte validé

Le plan de riposte contre la dengue à Mahajanga a été validé hier. Ce, durant la réunion conjointe effectuée entre la délégation ministérielle de la santé représentée par le directeur du cabinet, Lamina Arthur, et les membres du CCO Covid-19 de Boeny ainsi que les deux ministres émissaires de la Présidence, au Centre de documentation du DRSP de Boeny à Mahabibokely.

Il a ainsi été décidé que la matinée de ce mardi sera consacrée au nettoyage et au débroussaillage dans chaque habitation. Chaque ménage aura ainsi à assécher toutes les eaux stagnantes et les gites larvaires domestiques et péri-domiciliaires. « Selon la note préfectorale n°09-2020 du 4 mai, la demi-journée du mardi 5 mai 2020 (de 6 à 12 heures) sera chômée et payée car consacrée au nettoyage et débroussaillage dans chaque foyer en vue de la lutte contre l'épidémie de dengue qui se répand en ce moment dans la ville de Mahajanga. Les tâches s'achèveront à midi et tout le monde reprendra son travail à 14 heures. Les buissons ainsi que les canaux devront être curés dans chaque ménage pour supprimer les gites larvaires des moustiques. Cette fois, les bâtiments publics ou patrimoines ainsi que les lieux publics ne seront pas concernés par cette action de nettoyage », déclare le préfet de Mahajanga, Lalanaina Fitiavana Ravelomahay.

Des éléments de l'Emmo-reg et les agents de la Police municipale veilleront au respect des recommandations et de cette décision. Les récalcitrants seront verbalisés. Le directeur régional de la Santé, le Dr Rivomalala Rakotonavalona, a présenté le plan de riposte contre la dengue, hier, durant la réunion du CCO Covid-19. « L'objectif général est de pouvoir maîtriser l'épidémie dans les meilleurs délais, afin de revenir à la situation antérieure. La réduction à zéro du nombre de nouveaux cas et surtout la prévention de tout décès lié à cette maladie sont les principaux objectifs spécifiques. Les grandes stratégies consistent à renforcer la surveillance épidémiologique de la maladie chez l'homme, à préciser les caractéristiques de l'épidémie dans le temps et dans l'espace. Une enquête auprès des ménages et une investigation dans les formations sanitaires permettent de déterminer la prévalence de la maladie », explique-t-il.

La lutte contre les moustiques adultes et le nettoyage de gites larvaires domestiques et péri-domiciliaires font aussi partie de la stratégie de renforcement de la lutte antivectorielle. Le port de vêtement à manches longues est aussi recommandé.

Les représentants du président de la République, le Dr Djacoba Liva Tehindrazanarivelo, ministre des Affaires étrangères, la Pr Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l'Enseignement supérieur, et le Dr Lamina Arthur ont remis, hier, des masques, des bouilloires, des tisanes CVO aux autorités de la Région Boeny et du CCO Covid-19.