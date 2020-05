Ile Maurice: Parlement - La PNQ autour du COVID-19 et la reprise économique

Est-ce que toutes les parties prenantes, comme la société civile, les représentants du secteur privé et public entre autres, ont été consultées pour établir les règlements en marge la reprise des activités économiques? C'est ce qu'Arvin Boolell demandera au Premier ministre lors de la séance réservée à la Private Notice Question (PNQ) au Parlement ce mardi 5 mai.

Le leader de l'opposition demandera aussi à Pravind Jugnauth s'il a prévu de proposer un soutien additionnel à ceux qui ont été affectés économiquement et financièrement par le confinement et finalement, quel sera le plan du gouvernement en cas de deuxième vague.

PQ: baptême de feu pour les néophytes

Après la PNQ, la séance se poursuivre avec les questions adressées au Premier ministre et les Parliamentary Questions. Il sera question de la pomme de terre, des oignons et... le Covid-19. Les députés de l'opposition qui viennent de faire leur entrée dans l'Hémicycle se jettent à l'eau. À l'instar de Fabrice David, du Parti travailliste. «En tant que jeune élu pour la première fois il y a six mois, c'est la première occasion qui m'est donnée de poser des questions parlementaires au gouvernement. Je souhaite représenter celles et ceux dont la voix est trop peu entendue», commente-t-il. Une de ses questions est consacrée à l'aide financière apportée aux pêcheurs alors qu'une autre concerne les droit de circuler pour certains parents dans une situation particulière, notamment ceux qui ont des enfants autistes.

Membre de la majorité, Subhasnee Luchmun Roy a déposé quatre questions qui ne sont pas forcément en faveur du gouvernement. «Je suis beaucoup l'actualité. Cela m'a aidé à préparer les questions. Nous représentons le peuple. Je pose des questions que le peuple veut soulever. Ce sont des sujets qui concernent toute la nation», explique l'élue de la circonscription de Port-Louis-Nord-Montagne-Longue qui souhaite obtenir des informations sur le stockage de la pomme de terre, de l'oignon, de la farine et du riz. Elle veut aussi savoir si les personnes verbalisées pour «breach of curfew order» auront droit un certificat de caractère. Pas de doute que ces questions permettront aux élus de l'opposition d'intervenir.

Pour ses premières questions, Karen Foo Kune, du MMM, s'intéresse à l'ouverture des frontières et des mesures qui seront prises pour protéger la population. Comme elle avait promis durant la campagne électorale qu'elle militera pour la femme, la députée veut connaître le risque de chômage chez la population féminine. Kushal Lobine, élu du PMSD, reviendra également sur la disponibilité de la pomme de terre et de l'oignon sur le marché. Il affirme aussi que depuis le début de confinement, des Mauriciens ayant des applications spécialisées sur leur portable ont noté que des bateaux étrangers pêchent dans nos eaux alors que les pêcheurs locaux sont à la maison à cause du Covid-19. Ce sujet figure parmi les interpellations de l'élu bleu.

Du côté du gouvernement, plusieurs «back benchers» seront également de la partie menée par la Chief Whip, Naveena Ramyad. Les critères nécessaires pour profiter du «Wage Assistance Scheme» et la possibilité du renvoi des examens du School Certificate et du Higher School Certificate figurent parmi les interrogations. Sandra Mayotte a axé une de ses questions sur l'aide aux personnes qui sont dans la pauvreté ou encore des propriétaires de bateaux de plaisance qui ne travaillent plus. Kenny Dhunoo, Johanne Tour et Kavi Doolub adresseront également des questions aux ministres.

Du côté du Parti travailliste, Ranjiv Woochit, Mahen Gungapersad, Farad Aumeer et Ehsan Juman sont les nouveaux parlementaires qui poseront des questions. Mahend Gungapersad, par exemple, s'intéresse aux mesures prises pour aider les élèves qui n'ont pas le moyen de suivre les classes via Internet en cette période de confinement.