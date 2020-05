Cote d'Ivoire: COVID-19/Mode ivoirienne - Kandia Camara offre plus de 10 millions FCfa aux organisations faîtières

Après l'élan de solidarité du ministre d'État, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, c'est au tour de Kandia Camara de faire parler son cœur.

Le vendredi 1er mai, à l'École des Métiers de la Mode et du Mannequinat à Abidjan Cocody-Riviera 3, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a fait un don de plus de 10 millions de F Cfa, aux organisations faîtières de la mode en Côte d'Ivoire.

Elle leur a apporté des kits sanitaires (cache-nez, gel hydro-alcoolique, seaux à robinet, savon liquide...) d'une valeur globale de 10 millions de F Cfa et des vivres dont une tonne de riz et des cartons de pâtes alimentaires.

La ministre Kandia Camara, par ailleurs marraine de plusieurs associations de mode, a accompagné son geste, d'une enveloppe de 3 millions de F Cfa pour témoigner sa solidarité aux acteurs de la mode.

« Les ateliers de couture sont fermés. Les couturiers sont à la maison, confinés. Évidemment, les mannequins n'ont plus d'activité. Nous sommes là aujourd'hui pour vous apporter notre soutien.

En tant que votre marraine, je profite de ce mois de Ramadan pour faire beaucoup de prières et de bénédictions afin qu'Allah garde mes filleuls en bonne santé. Qu'Allah veille sur chacun d'entre vous », a confié Kandia Camara.

L'important don a été réparti entre les patrons d'associations et Ong qui évoluent dans le secteur du vêtement et du mannequinat.

L'Ong Yéhé, l'Ong Ewouka, l'African Fashion Organizers (Afo), l'Association des fashion weeks africaines (Afwa), l'Association des jeunes créateurs africains (Ajca), les patrons d'agences de mannequinat, les délégués des Top-models et le représentant des photographes, des blogueurs et influenceurs, sont repartis, chacun, avec un kit sanitaire et alimentaire et une enveloppe.

Heureux du soutien apporté par la ministre de l'Éducation nationale à leur égard, les bénéficiaires, à travers Ouli Pat de l'Afwa, Moses By Style de l'Afo, la Top model Aïda, ont exprimé leur reconnaissance à la donatrice. « Nous disons merci à Mme la ministre pour son geste qui nous va droit au cœur.

En venant vers nous, elle a démontré qu'on n'est pas les grands oubliés de cette crise », ont-ils exprimé avant de remercier la principale artisane de cette action, Fatim Sidimé, patronne de l'agence Sydney Conceptuel qui, à son tour, a témoigné toute son admiration à la ministre Kandia Camara et invité les acteurs de la mode à suivre les recommandations des autorités.