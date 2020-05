Cote d'Ivoire: Ralliement - Des maires Pdci rejoignent le Rhdp

Quatre élus du Pdci-Rda ont déposé ce lundi 4 mai 2020, leurs valises au Rhdp. Il s'agit des maires N'ZI Kouamé Antoine de Ouéllé, Déabo Poka Maurice de Zoukougbeu, Kouassi Kouadio Jean Marc de Béoumi et Ossin Yapi Simplice d'Alépé.

Ces cadres du plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, avec leurs conseils municipaux respectifs, ont confirmé leur adhésion devant Adama Bictogo de la direction exécutive du Rhdp.

Ce fut au cours d'une cérémonie au siège de la formation politique des Houphouétistes sis aux II Plateaux-Les Vallons.

« Considérant notre intérêt pour la promotion de l'houphouetisme; considérant la nécessité de continuer l'œuvre de reconstruction entamée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny et poursuivie par le Président de la République, Alassane Ouattara; considérant la volonté de rassemblement, le dialogue prôné par le Rhdp; considérant la nécessité de bâtir une Côte d'Ivoire unie et prospère pour les générations à venir; considérant l'engagement du Rhdp à contribuer de façon significative à la construction de la nation ivoirienne que nous voulons juste, équitable et soucieuse du bien-être de nos populations; considérant le bilan positif du Rhdp et les perspectives pour nos communes; vu les consultations que nous avons eues avec nos collaborateurs et les leaders politiques de nos circonscriptions et qui ont abouti à une forte adhésion; vu notre détermination à œuvrer pour le développement de nos communes, vu l'engagement du Rhdp à y œuvrer sans relâche, nous, avec le soutien de la majorité de nos adjoints, de nos conseillers municipaux et des leaders de nos territoires, informons la communauté nationale et internationale de notre adhésion pleine et entière au Rhdp », a déclaré Kouassi Kouadio Jean Marc, leur porte-parole.

Le maire de Béoumi, au nom des autres, a pris l'engagement de travailler avec acharnement afin d'implanter durablement le Rhdp dans leurs localités respectives et de le faire triompher à toutes les échéances électorales à venir. Il a encouragé ses " frères et sœurs" encore hésitants à rejoindre le parti des Houphouétistes pour bâtir la nation.

Jeannot Ahoussou-Kouadio, Anne Désirée Ouloto, Danho Paulin Claude, Hien Sié Yacouba, Justin Koffi, tous hauts cadres du Rhdp, étaient présents à cette cérémonie d'adhésion.