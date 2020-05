Madagascar: COVID-19 - La pandémie touche de plus en plus d'enfants

Le nombre d'enfants ayant contracté le Covid-19 augmente. Parmi les quatorze nouveaux cas rapportés par le Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19, dimanche après-midi, deux sont des enfants de bas âge.

L'un n'est âgé que deux ans et demi, l'autre a 8 ans, selon le chef de l'État, Andry Rajoelina, lors d'une émission spéciale sur l'épidémie de Covid-19, diffusée sur les chaines de radio et de télévision, dimanche soir. En quelques jours, trois enfants sont ainsi testés positifs au coronavirus. Il s'agit d'une adolescente de 13 ans qui habite à Itaosy et ces deux enfants qui vivent à Soavimasoandro, dans le cinquième arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo.

Le président de la République n'a pas caché son inquiétude face à cette augmentation du nombre d'enfants touchés par la maladie. « Les parents doivent, de ce fait, renforcer les précautions pour protéger leurs enfants. N'oubliez pas le port de masque et le lavage de mains fréquents avec du savon », recommande-t-il. Le Covid-19 a déjà touché une dizaine d'enfants, depuis la déclaration des premiers cas à Madagascar, le 20 mars. Ils sont âgés de 13, de 14, de 12, de 16, de 4, de 8, de 2 et de 1 an et six mois. Certains ont déjà recouvré la santé, d'autres sont encore en traitement. L'état de santé de ces derniers ne serait pas à craindre.