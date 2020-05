Madagascar: Transport - Les taxi-be restent au garage

Les taxi-be décident de ne pas rouler à partir de ce jour. Les pertes engendrées depuis la reprise de travail durant quinze jours en sont les raisons.

Décidés. Les transporteurs de taxi-be zone urbaine et suburbaine, s'unissant avec tous les transporteurs de zone régionale et nationale, décident de suspendre leur travail temporairement à compter de ce jour. C'est ce qu'ils ont déclaré hier. « Pour prendre la responsabilité devant la propagation du coronavirus, nous avons décidé de suspendre temporairement le service jusqu'à ce que les mesures sanitaires soient mises en place et que des discussions soient entamées ensemble, afin que les pertes engendrées depuis la reprise du service ne se poursuivent », affirme Mihaja Razafiniarivo, porte-parole des transporteurs. Ils espèrent une rencontre avec le président de la République.

Depuis le début du confinement, seuls 15% des taxi-be travaillant dans la capitale ont repris leur service depuis le déconfinement progressif. La semaine dernière, bon nombre d'entre eux ont affirmé, lors d'une réunion à Ambaranjana la semaine dernière, que les pertes sont importantes. Ils ne recueillent que 15 000 à 20 000 ariary avec dix- huit places tous les jours.

Au début de désinfection, les transporteurs ont marmonné et ont demandé à être compensés par rapport aux carburants dépensés et aux recettes recueillies tous les jours. Cette compensation n'aura pas lieu, selon une source auprès du ministère de Transport, du tourisme et de la météorologie, car il s'agit de situation d'exception. Des taxi-be ont déjà décidé d'arrêter graduellement leur service.

Pourparlers

Des pourparlers ont eu lieu au niveau du ministère de tutelle et de la Commune urbaine, hier après-midi suite à cette déclaration. L'Union des Coopératives de Transport Urbain et Suburbain ont tenté de discuter ensemble de leur situation au ministère de tutelle, mais aucune résolution n'est sortie malgré tout. Les taxi-be ne feront plus marche arrière. Aucune nouvelle déclaration issue des transporteurs n'a été effectuée. Face à cette suspension de service, des usagers imaginent déjà leur déplacement à pied ce jour. D'autres se plaignent des cas des élèves qui devaient rejoindre leur école le matin.