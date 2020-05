Soudan: Hamdok et Abiy discutent des relations bilatérales entre les deux pays

Khartoum — Le Premier ministre Dr. Abdullah Hamdok et son homologue éthiopien Dr. Abiy Ahmed ont discuté, lors d'une conversation téléphonique, des relations bilatérales entre les deux pays frères et les moyens de les soutenir et développer.

Les deux parties ont discuté d'un certain nombre de questions, y compris la question de la démarcation des frontières et la formation d'un comité technique pour achever la démarcation.

Le Premier ministre éthiopien, a indiqué que les relations entre les deux pays sont si fortes qu'elles ne permettent pas de tensions sur la frontière commune et que de telles questions seraient résolues par le contact direct et le dialogue transparent entre les dirigeants politiques et militaires des deux pays, en raison de la spécificité des relations et des intérêts communs entre le Soudan et l'Éthiopie.