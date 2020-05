Sénégal: Achat de pain - Les boulangers jouent la carte de la proximité

Avec la forte demande en pain pour la rupture et le début du jeûne (« kheud »), les boulangers sont plus que jamais sollicités. Pour assurer un meilleur service, certains n'hésitent pas à jouer la carte de la proximité en s'attachant les services de jeunes distributeurs.

Le Ramadan change les habitudes. Et l'horaire des repas également. Plus de queue matinale devant ou à l'intérieur des boulangeries. En cet après-midi calme de ce mois bénis, la boulangerie d'Ibrahima Bèye, sise à Lansar, est prise d'assaut par une dizaine de personnes.

Panier ou sac à pain à la main, hommes et femmes reçoivent les miches des vendeurs. C'est l'ambiance quotidienne dans cette pâtisserie depuis le premier jour de jeûne. Des allées et des venues, des dialogues entre le boulanger en chef, son équipe et les clients.

En djellaba saumon, Paya Niang est chargée de récupérer la commande de sa famille. Pour éviter les attroupements, la fille se pointe au plus tard à 17 heures. À cette heure, elle est sûre de gagner du temps.

Déjà servie, Paya s'apprête à rebrousser chemin avec un sac contenant huit baguettes de pain. Un nombre déterminé par le contexte. « Les cinq miches sont pour la rupture du jeûne, le reste pour le « kheud ».

À partir de 20 heures, on ne pourra sortir que le lendemain. On prend donc les devants », dit-elle toute souriante, cure-dent coincée entre les dents. Sur les lieux pour le même besoin, Yacine Fall attend que l'un des vendeurs lui remette un paquet de pains fraîchement sortis du four.

Au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, la boulangerie accueille de nouveaux clients. « Pour éviter les longues queues, Ibrahima (le boulanger) nous ordonne de venir avant 17 heures. Sinon il n'y aura plus de pain », explique Yacine, le sachet main.

17 heures 30 à la boulangerie de Poste Thiaroye. Plusieurs hommes et femmes sont assis à l'entrée sur des bancs, pendant que d'autres font le pied de grue à l'intérieur, en face des étagères bien garnies.

Ceux et celles qui, d'habitude, se pointaient à 18 heures 30 minutes y vont désormais au plus tard à 16 heures ou 17 heures.

Dans une robe rouge, le foulard bien noué, Oumy Dièye parle des exigences du Ramadan et du couvre-feu qui imposent un réaménagement. « Tout le monde veut acheter au même moment. Du coup, c'est difficile d'en trouver au delà de 18 heures. Tout est à reconsidérer », déclare-t-elle.

Les boulangers s'organisent

Le scénario est différent de celui des années précédentes. La demande est plus forte, imposant de nouvelles stratégies, notamment dans la distribution. À la boulangerie de Poste Thiaroye, la production journalière qui était de 400 baguettes environ est passée à 762 à la date du 30 avril.

Ainsi, pour éviter les rassemblements, des associés assurent la commercialisation à domicile. Ils partent avec des sacs de 30 à 50 miches pour les remettre aux clients des quartiers environnants et récupère l'argent.

À travers cette stratégie, l'un des responsables, Moussa Mbengue, informe qu'il y a moins de monde. « Nous sommes dans la vente à domicile depuis plusieurs années.

Mais, avec le contexte et la forte demande, nous avons accéléré la cadence », confie le distributeur. À l'en croire, les clients sont vite servis ; ce qui fait que toutes les miches sont écoulées avant 19 heures 30 minutes.

Derrière le comptoir de sa boulangerie, Ibrahima Bèye a le regard fixé sur une calculatrice et un carnet de notes.

Il a deux catégories de clients en cette période. Les uns achètent et paient cash, les autres reçoivent tous les jours leur pain pour ne payer qu'à la fin du mois ou dans la dernière semaine du Ramadan.

Pour répondre à la forte demande et éviter les rassemblements, le boulanger a demandé à ces derniers de se présenter tous les jours entre 15 heures et 17 heures. La production journalière dépend des commandes.

« Tout le monde ne peut pas être servi. Comme je connais les besoins de la plupart des clients, je me base sur cela », déclare Ibrahima. À côté de cette organisation, il y a aussi un système de livraison pour certaines familles du quartier.

Ayant commencé le jeûne un jour avant la majorité des Sénégalais, Absa Ndao s'est retrouvée, ce jour-là, avec du pain rassis. Depuis, elle s'est rapprochée de son boulanger pour être approvisionnée à 17 heures.

« Les foyers achètent du pain pour la rupture et pour le « kheud ». La demande est forte, raison pour laquelle je me pointe à l'heure indiquée par Ibrahima. C'est une bonne idée. Il n'y a plus d'attroupement comme avant », dit-elle.

L'initiative « Jayma mburu », « une bonne idée »

Pour certains quartiers du département de Dakar, le concept « Jayma mburu », un système de livraison de pain piloté par le ministère du Commerce, a démarré jeudi. « C'est une bonne idée, selon le boulanger Mamadou Mbaye, dans la mesure où il permet d'éviter les rassemblements ».

À l'en croire, beaucoup de boulangers des quartiers de la banlieue ont adopté ce système depuis des années grâce à la proximité et aux bonnes relations avec les familles.

Depuis plus de cinq ans, Serigne Moussa Mbengue fait le tour des maisons avec ses sacs de pain. « Même si c'est moins organisé, nous livrons du pain au voisinage depuis des années.

J'ai suivi la publicité à télé ; c'est une bonne trouvaille dans ce contexte. Et j'espère que l'application ne fera pas défaut », apprécie Moussa.

Adama Diaw salue également l'initiative. Attendant ses sacs à livrer, le bonhomme espère qu'il n'y aura pas de couac. « Espérons que ce système marche pour l'intérêt des familles, des boulangers et des livreurs », lâche-t-il.

À défaut du pain chaud, retour au couscous

Établie à côté de la boulangerie de Lansar, Sokhna est entourée de clients. Et c'est le cas depuis le débat du Ramadan. Si certains veulent du couscous, d'autres optent pour le thiakry. Et c'est une aubaine pour la vendeuse.

« Je m'installe à 17 heures. Et avant la rupture du jeûne, je parviens à vendre mes deux calebasses de couscous, en plus du seau de thiakry », dit-elle.

Sokhna qui n'aime pas trop s'épancher sur son chiffre d'affaires reconnaît que le Ramadan, dans le contexte d'état d'urgence, est une aubaine pour les vendeurs et vendeuses de couscous.

D'après elle, ceux qui ne peuvent pas avoir du pain chaud pour le « kheud » se rabattent sur ces produits à base de mil. Torse nu, Abdou Aziz a devant lui un bol de couscous.

Le jeune homme saisit une petite boîte de lait, verse quelques gouttes, puis remue le met avec une grosse cuillère. Quelques minutes suffisent pour que son repas soit prêt. Pape et Moussa, ses camarades de chambre, ont aussi choisi le même plat, car privés du pain chaud.

« Les années précédentes, je me rendais à la boulangerie à 4 heures 45 minutes pour du pain chaud ou du pain au lait. Maintenant ce n'est plus possible avec le couvre-feu. C'est un retour obligé au couscous.

Et c'est un mal pour un bien, les pains sont trop légers », affirme Abdou Aziz. Moussa abonde dans le même sens en usant d'un proverbe wolof qui veut dire en français « quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a ».