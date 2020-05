Cote d'Ivoire: Contrôle médical du Premier ministre/Maurice Kakou Guikahué - « Il ne faut pas en faire un drame »

Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Maurice Kakou Guikahué, est de cœur avec le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, évacué en France, le samedi 2 mai 2020, pour un contrôle médical.

« Je lui souhaite un prompt rétablissement. En tant que médecin, je ne peux que lui souhaiter prompt rétablissement. C'est tout à fait normal. C'est un homme.

Tout le monde peut tomber malade, donc il ne faut pas en faire un drame mais je souhaite que ça ne soit pas grave. Il a donc tout mon soutien. Qu'il nous revienne en bonne santé », a déclaré Maurice Kakou Guikahué, dans une interview publiée sur le site du parti.

Il a en outre abordé la question de la convention de son parti dont le clou sera le choix du candidat à la présidentielle de 2020.

Pour cela, le Pr Maurice Kakou Guikahué a demandé aux populations ivoiriennes d'observer scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement afin de freiner la propagation de la pandémie à coronavirus.

« Dès qu'on sort de la pandémie, on organise un Bureau politique et on fixe la date de la Convention », a-t-il précisé.

A l'en croire, tout est fin prêt pour la convention élective. « Le thème est connu, les textes sont déjà prêts pour le Comité électoral. Le chronogramme de préparation des élections, les mandats, tout est fin prêt.

Il suffit qu'on sorte de la crise, on convoque le Bureau politique et, dans les semaines qui suivent, on va à la Convention », a poursuivi le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, précisant qu'au cas où le 6 juin 2020, n'est pas permis, du fait de la maladie à coronavirus, le Pdci-Rda a jusqu'au 8 août pour tenir sa Convention.