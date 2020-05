Cote d'Ivoire: Les retraités, entre "confinement" et résilience face au COVID-19

Cache-nez systématique hors de la cour, distance d'au moins un mètre avec tout interlocuteur qui n'est pas de la maisonnée. Au domicile de Michel Dayoro, conseiller pédagogique à la retraite, tout est mis en œuvre pour le respect strict des mesures barrières liées au Covid-19.

Chez lui à Yopougon Sideci d'où il ne sort pratiquement plus depuis la survenue des premiers cas positifs au coronavirus en Côte d'Ivoire, l'ancien fonctionnaire s'est imposé un confinement.

Des dispositions sanitaires et hygiéniques drastiques sont également exigées aux autres habitants de la maison. Un dispositif de lavage des mains est installé à l'entrée de la véranda.

La soixantaine révolue, Michel Dayoro sait qu'il fait partie de la tranche de personnes dites vulnérables à la pandémie.

Il ne néglige aucun détail pour se prémunir du Covid-19. « Habituellement, je suis très regardant sur ma santé. Le coronavirus est venu corser ma vigilance», relève-t-il.

Avant d'ajouter qu'en l'absence de son épouse, hors d'Abidjan depuis quelques semaines, ce sont les enfants et la fille de ménage, ses seuls compagnons, qui souffrent le plus de la restriction des sorties.

« Je ne rends pratiquement plus visite et vice-versa. Je ne suis d'ailleurs pas sorti de la commune de Yopougon depuis le début de la pandémie. J'essaie néanmoins de maintenir mon rythme sportif en faisant de la marche dans le quartier tous les matins.

Mais j'évite les endroits bondés, je salue à distance et j'ai toujours mon cache-nez et mon gel hydroalcoolique », fait savoir l'ex-conseiller pédagogique.

Convaincu que la meilleure manière d'évacuer la crainte et le stress du coronavirus, c'est d'appliquer scrupuleusement les mesures sanitaires et sociales de lutte et de cultiver un moral d'acier et de résilience à toute épreuve.

« Les statistiques montrent certes que la grande majorité des patients morts du Covid-19 ont plus de 60 ans, mais je ne crains pas cette maladie.

Vous verrez d'ailleurs qu'au décompte final, il y aura très peu de personnes de mon âge ou plus âgées victimes de cette pandémie en Côte d'Ivoire », professe le retraité.

Pour Mamadou Diallo, agent de la Cnps à la retraite et son épouse Antoinette, assistante sociale également à la retraite, c'est également le repos absolu dans leur maison à Yopougon-Niangon.

« Avant la crise sanitaire, papa sortait de temps en temps de la maison. Il passait parfois la journée auprès d'amis ou de jeunes du quartier jouant à l'awalé ou aux dames. Aujourd'hui, le coronavirus sévit et les regroupements sont interdits.

Le programme du "Vieux", c'est désormais petit déjeuner le matin, matinée sous l'arbre de la cour, déjeuner à midi et sieste dans le divan sur la terrasse », témoigne Joëlle, une des filles du retraité.

Elle souligne que son père est très strict sur le respect des mesures barrières prescrites par les autorités sanitaires.

L'élan de solidarité de l'Ips-Cgrae

La maladie à coronavirus a bousculé les habitudes des retraités ivoiriens, à l'instar de Michel Dayoro et de Mamadou Diallo, et leur a imposé un nouveau mode de vie.

« Ce petit virus, invisible à l'œil nu, a fait comprendre à l'humanité entière sa vulnérabilité », note avec amertume Mathurin Kouassi, président de la Fédération des associations de retraités de Côte d'Ivoire (Fareci).

Les premiers chiffres du ravage du Covid-19 ont mis en lumière la vulnérabilité des personnes âgées face à la maladie.

Cette situation, au dire du premier responsable de la Fareci, a fortement ébranlé les retraités. « Au moindre bobo, on craignait tous le pire. Mais toute cette mauvaise appréhension est désormais passée », se souvient-il.

La résilience des retraités ivoiriens face au coronavirus, explique Mathurin Kouassi, a été favorisée non seulement par le respect des mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires, mais surtout par le vaste élan de solidarité suscité par le gouvernement. « La solidarité est le premier remède parmi les plus efficaces .

La Côte d'Ivoire l'a si bien compris que très tôt, ses gouvernants ont mis en place une chaîne d'entraide indispensable à la lutte contre la maladie », indique le président de la Fareci.

Cet élan de solidarité, selon lui, est à mettre à l'actif de l'Institution de prévoyance sociale - Caisse générale des agents de l'État (Ips-Cgrae) en ce qui concerne les retraités.

« Cette institution qui gère les assurés sociaux, considérés comme les plus vulnérables face au Covid-19, est en première ligne de la lutte avec son directeur général, Abdrahamane Berté. L'Ips-Cgrae a mis en place de multiples mécanismes pour notre prise en charge et notre bien-être », se félicite Mathurin Kouassi.

Outre les dispositions administratives prises pour se rapprocher des assurés sociaux, la structure de sécurité sociale a, dans le cadre de la riposte nationale contre la maladie à coronavirus, fait don de plus de 145 millions de FCfa de vivres et de matériels sanitaires et hygiéniques aux retraités et à leurs différentes associations.

Le président du Conseil national des retraités de Côte d'Ivoire (Conareci), Issa Diakité, note, pour sa part, avec satisfaction, la capacité de résistance des personnes du troisième âge à la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire.

La très faible prévalence de la pandémie parmi les retraités découle, à n'en point douter, de la sensibilisation tous azimuts aux gestes barrières menée par le Conareci auprès de ses membres et de leurs familles.

« Nous tenons aussi parce que les dirigeants du pays, à travers la réforme de la Cgrae, ont fortement amélioré les conditions de vie des assurés sociaux.

La retraite n'est plus une fatalité en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les mêmes dispositions d'esprit que tous les Ivoiriens pour affronter le coronavirus », a dit le préfet à la retraite.

Toujours à propos de l'assistance aux retraités, le Dg de l'Ips-Cgrae, Abdrahamane Tiémoko Berté, soutient que son institution s'appuie sur les faîtières qui sont des relais indispensables à son action sur le terrain.

« Nous avons une plateforme de concertation régulière. Nous sommes en contact permanent avec les présidents des associations.

Nous veillons sur le quotidien de nos assurés sociaux. Les faîtières ont un plan d'action subventionné par l'Ips-Cgrae. Ce plan d'action est rigoureusement suivi et évalué. Nous avons un retour régulier de l'impact de nos actions sur le terrain », fait-il savoir.

L'Ips-Cgrae a, en effet, pris des dispositions qui se déclinent en quatre-vingt mesures opérationnelles à l'intention des assurés sociaux et de son personnel. « A travers notre plateforme de messagerie, les retraités ont toutes les informations utiles sans avoir besoin de se déplacer.

Nous avons un call center qui est à leur écoute et nous prenons des dispositions pour être à leurs côtés en temps réel et pour satisfaire leurs préoccupations », a conclu Abdrahamane Berté.