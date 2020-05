Ile Maurice: La liberté de la presse sous tension

La Journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion pour l'Union européenne de réaffirmer son engagement en Europe et à travers le monde pour la liberté et le pluralisme des médias.

En cette période de pandémie de COVID-19, la réafffirmation de ce principe inhérent à toute vraie démocratie prend toute sa signification. En effet, la presse joue un rôle crucial pour nous informer et pour lutter contre la désinformation, particulièrement à un moment où nous avons besoin, en continu, de transparence et d'informations vérifiées et fiables sur la pandémie.

Pourtant cette liberté est sous tension comme nous pouvons le lire presque chaque jour dans les médias, et comme le confirme l'édition 2020 du Classement mondial de Reporters sans frontières: la pandémie de Covid-19 a un impact fort et négatif sur la liberté de la presse. En effet à travers le monde, medias et journalistes font face à des pressions alors qu'ils couvrent la situation sanitaire dans leur pays; certains gouvernements veulent ainsi maîtriser l'information et faire valoir leur «vérité» sur l'épidémie, sur son origine, sur sa diffusion comme sur sa gestion ou sur les chiffres des cas ou des décès...dans ces circonstances, les journalistes sont l'objet d'intimmidation; ils sont même parfois arrêtés, emprisonnés ou expulsés.

Cette situation doit tous nous interpeller. Car nous nous rendons bien compte, à l'heure où plusieurs pays se préparent avec prudence à la levée des mesures de confinement, que ce n'est que dans la transparence et dans la connaissance de ce virus et des moyens de le contrôler, en attendant la découverte d'un vaccin, que nous pourrons espérer maîtriser cette pandémie. Et une presse libre et indépendante est un allié incontournable dans ce combat!