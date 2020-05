Congo-Brazzaville: Justice - Ne Muanda Nsemi sauvé des poursuites judiciaires

Le gourou de la secte Bundu dia Mayala, qui souffrirait « d'un trouble mental sur fond de stress à répétition », n'est pas juridiquement responsable de ses actes et bénéficie des circonstances atténuantes.

Répondant le 30 avril 2020 à la réquisition du substitut du procureur général, Yves Mwepu, du 24 du même mois, le Centre neuro psychopathologique de l'Université de Kinshasa (CNPP/Unikin) a indiqué, dans le bilan psychique du leader de Bundu dia Mayala (BDM), Zacharie Badiengila, alias Ne Muanda Nsemi, que ce dernier souffre de « trouble mentale sur fond de stress à répétition ». L'ex-député national serait donc, selon la réponse de ce centre hospitalier spécialisé au substitut du procureur général, atteint d'un trouble mental causé par des stress récurrents. « Après avoir procédé à une auto et hétéroanamnèse, à un examen neuropsychiatrique approfondi, à une mise en observation jusqu'à ce jour et à des examens complémentaires appropriés dont un scanner cérébral et un éléctroencéphalogramme, nous concluons à la présence d'un trouble mental sur fond de stress à répétition », peut-on lire dans le rapport du CNPP/Unikin signé par quatre spécialistes.

Les médecins spécialistes, assurant avoir accompli leur tâche et dressé le diagnostic avec conscience, ont, par conséquent, noté « qu'une prise en charge en santé mentale et soutien psychologique » du « malade » était indispensable.

L'épée de Damoclès enlevée sur la tête de Ne Muanda Nsemi

Ne Muanda Nsemi, qui, dans un langage simple, ne jouit plus de toutes ses capacités et facultés psychiques ne peut plus être tenu responsable de ses actes, mêmes ceux qui ont conduit lui-même et ses adeptes à se rebeller contre le pouvoir établi ou à violer les droits d'autrui, jusqu'à faire des morts, etc. Il est donc juridiquement irresponsable de ses actes.

Ce bilan médical épargnerait le gourou de BDM de toute poursuite judiciaire qui serait ouverte contre lui. Le rapport anéantissait, selon des spécialistes du droit, toute l'action de l'officier du ministère public qui poursuivait Zacharie Badiengila, dit Ne Muanda Nsemi, pour « rébellion, atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et incitation de la population à la haine tribale »

Le gourou de BDM ne sera donc pas jugé car sa responsabilité civile et pénale devient hypothétique dans le cadre d'un éventuel procès qui serait intenté contre lui ou son organisation politico-mystico-religieuse, en rapport avec les derniers événements qui ont fait plusieurs dizaines de morts et des blessés et qui ont conduit à son arrestation. Mais, fait observer un juriste, l'affaire est loin d'être close parce qu'il restera quand même à trouver une issue pour l'après hospitalisation du gourou de BDM et réparer certains préjudices subis par lui, notamment dans le pillage de ses biens opérés par les éléments de la police commis à son arrestation et de ses adeptes ainsi que par la population dont les images, comme preuves, ont circulé sur le Net.