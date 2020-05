Congo-Brazzaville: COVID-19 - CenSass Charity fait des dons de vivres et de matériel de protection à trois hôpitaux de Brazzaville

Le travail du personnel soignant dans quelques hôpitaux de Brazzaville a attiré l'attention de l'association Cendrine Sassou-N'Guesso, CenSass Charity. L'ONG a procédé le 30 avril à la remise des dons en nature aux hôpitaux de base de Makélékélé et de Talangaï ainsi qu'à la clinique municipale Albert-Leyono en cette période de crise sanitaire due au Covid-19.

L'association CenSass Charity a posé un acte de générosité à l'endroit des médecin, qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, en leur apportant des produits de protection (gants, chaussures, masques, callot à usage unique, des produits d'hygiène : eau de javel, savon et gels hydro-alcooliques) et des vivres. En offrant ces produits, la présidente de l'association, Cendrine Sassou-N'Guesso, qui s'est fait représenter par Carole Goma Makaya, a encouragé les efforts que fournissent jour et nuit le personnel de santé. L'initiative a été saluée par les bénéficiaires.

Emmanuel Kihamboula, chef de service économique et financier de l'hôpital de base de Makélékélé a déclaré : « Nous sommes très contents ce jour. Nous étions un peu mis à l'écart mais, cette fois-ci, je crois que la joie touche nos cœurs et nous ferons tout le possible pour bien travailler. Je réalise maintenant que CenSass ne nous a pas oubliés. Nous remercions cette association et rendons grâce à Dieu pour qu'il la bénisse afin qu'elle aille de l'avant ». A l'hôpital de base de Talangaï, l'accueil a été différent. A l'entrée une tente est placée pour faire le tri des malades qui viennent en consultation générale. A ce niveau, le travail consiste à différencier des personnes asymptomatiques à celles qui sont suspectes. Raphaël Issoïbéka, le directeur de cet hôpital, a salué cet acte de cœur et plein de générosité de cette association, la première en son genre à faire un don pareil. « Depuis que la pandémie a commencé, c'est la seule à penser au personnel soignant », a-t-il indiqué. A l'hôpital Albert Leyono, le personnel de la Croix-Rouge était très déployé et l'on veillait à ce que les gestes de barrières soient respectés. Les kits de désinfection étaient placés à l'entrée et un cordon rouge blanc a été placé pour attirer l'attention des visiteurs sur les zones rouges.

Tout membre de la délégation devait être désinfecté avant de sortir du centre. Les véhicules étaient également désinfectés par le personnel de la Croix-Rouge. Celui qui ne se soumet pas à cette exigence serait sanctionné. Tout le monde doit respecter les gestes barrières. « Nous remercions CenSass Charity pour ce geste d'amour à l'endroit du personnel soignant de notre clinique municipale. Ce geste nous va droit au cœur car c'est une reconnaissance pour tout le personnel évoluant dans ce site. Nous vous disons merci pour votre assistance parce que, prendre en charge ces malades, c'est s'exposer soi-même à des grands risques. Par ce geste, vous renforcez notre immunité », a indiqué Gadois-René Soussa, chef de service réanimation. Au cours de ces trois descentes, les produits ont été remis par Carole Goma Makaya.