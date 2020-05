Gabon: COVID19/GABON - Le point de l'évolution croissante du nombre de cas

Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon a animé son énième conférence de presse hier lundi 4 mai 2020 à Libreville. Il fait le point de l'évolution de la pandémie.

Evolution croissante du nombre de cas

Les données épidémiologiques de la pandémie du Covid-19 montrent une évolution croissante du nombre de cas, liée au passage de l'épidémie dans sa phase communautaire. Il s'agit d'une phase au cours de laquelle toutes les personnes peuvent être contaminées par le Covid-19 quels que soient le sexe, la tranche d'âge et le niveau de vie. Toutefois, l'existence des comorbidités telles que l'hypertension artérielle (HTA), le diabète et l'insuffisance respiratoire sont des facteurs graves pouvant entrainer le décès d'une personne contaminée par le Covid-19.

Un nouveau décès

Nous avons enregistré un sixième cas de décès. Il s'agit d'un patient de 67 ans, hypertendu et diabétique connu, admis au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) le 26 avril 2020 pour fièvre, fatigue et toux avec des images au scanner spécifiques. A son admission, les prélèvements effectués ont montré une hyperglycémie et un résultat positif au Covid-19. Le traitement a donc consisté à l'équilibre de l'HTA et du diabète par insuline. Dans la journée du 3 mai 2020, le patient a fait une chute à la douche et l'examen réalisé par le médecin après la chute montrait une asthénie importante et une glycémie très élevée. Quelques heures après, l'équipe médicale a été interpellée par le voisin de chambre. A l'arrivée du médecin, le patient était déjà en arrêt cardio-respiratoire.

Facteur de risque grave

Ce sixième décès lié au Covid-19 démontre une fois de plus que l'association diabète et HTA représente un facteur de risque grave en cas de contamination au Covid-19. C'est pourquoi, nous invitons les personnes ayant des comorbidités à appeler le numéro vert gratuit 1410 pour se faire dépister mais également à rester confinées chez elles et de n'effectuer que des sorties essentielles en portant obligatoirement le masque et en respectant la distanciation sociale. Nous leur demandons de rentrer en contact avec leur médecin traitant pour les bilans de routine car la majorité des patients reçus dans nos structures sanitaires arrivent dans un état décompensé.

Situation épidémiologique

Sur le plan épidémiologique, nous avons enregistré 32 nouveaux cas positifs au Covid-19, ce qui porte à 367 le nombre total de personnes testées positives au Covid-19. Nous comptons également 8 nouvelles guérisons soit un total de 93 personnes guéries.

Conférence

Au total, nous avons 367 cas déclarés positifs dont 93 guéris et 6 décès.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »