Gabon: Catalogue Challenge / Lord Ekomy Ndong VS Ba'ponga - Un rendez-vous qui a capté l'attention de milliers de personnes

Le sixième numéro du catalogue challenge opposait Lord Ekomy Ndong à Franck Ba'ponga. Cet événement tant attendu par les férus du Rap Gabonais à été suivi en direct par plus de 13.000 personnes. La mobilisation des internautes par des likes ( plus de 15.000 ), des commentaires ( plus de 129.000 ) et des partages ( plus de 6.000 ) nous a fait remémorer les grandes heures du rap Gabonais : début des années 2000.

Le public Gabonais amoureux de la musique hip-Hop a repondu massivement présent à l'invitation de Lestat XXL et de son équipe en étant connecté deux heures durant ( 20 à 22h00 ), le dimanche dernier, afin d'apprécier la prestation qui mettait en scène Lord Ekomy Ndong et Ba'ponga. Ladite prestation était la sixième du catalogue challenge. Plus qu'un clash, elle a été un moment d'échange, de partage et d'enseignement. Par ce catalogue, les deux protagonistes ont fait l'économie de leur carrière qui est vieille de plus d'une dizaine d'années en faisant écouter au public des tubes qui ont biberoné toute une génération.

Les 13.000 connecté en direct n'ont pas caché leur enthousiasme. À en juger par leur exaltation qui s'exprimait dans la centaine de mille de commentaires qui s'inscrivaient sur la page qui diffusait l'événement ( xxlaumicblog ). Le public qui s'est montré très heureux d'avoir vécu un tel voyage musicale est partagé quant à l'issu du résultat. Le débat déchaîne des passions comme celà avait déjà été le cas en 2001, quand ces deux icônes du rap Gabonais s'affrontaient à travers leurs groupes respectifs ( Raaboon et Mauvaizhaleine ). La radio Gabonews FM par sa matinale quotidienne ( le réveil 93.5 FM ) va apporter un éclairci dans certaines idées préconçues le jeudi matin ( 09 à 10h00 ). En répondant à notre invitation Ba'ponga, Lord Ekomy Ndong et Lestat XXL vont édifier le public gabonais sur les objectifs réels du catalogue challenge.