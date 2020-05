Gabon: COVID-19/LIBREVILLE - Jean Ping offre des lots de pagnes aux fabricants de masques artisanaux

Le Premier Ministre Julien Nkoghe Bekale annonçait, il y a quelques jours, que le port du masque reste obligatoire pour tout citoyen en lieu public. Les jeunes du quartier Awendje se sont mis à la conception et à la distribution gratuite des masques artisanaux. C'est dans cette perspective qu'ils ont reçu hier, lundi 4 mai, la visite de Jean Ping, leader politique de l'opposition gabonaise qui venait saluer et apporter son soutien à leur initiative.

Alors que le coronavirus prend de l'ampleur au Gabon, un groupe de jeunes habitants du quartier Awendje ont eu l'initiative de confectionner des masques artisanaux à base de tissus et de les distribuer gratuitement aux populations dans le besoin, rencontrant des difficultés à s'approprier des masques médicaux pour faire face à la propagation du virus. Cette « bonne action » vient taire, de peu, les plaintes de certains compatriotes qui trouvaient les masques médicaux « plutôt coûteux » et constataient « la rupture des stocks » dans de nombreux commerces sanitaires.

C'est face à ce geste salutaire que le leader politique de l'opposition gabonaise, Jean Ping, a décidé d'effectuer un déplacement au vu d'apporter son soutien et encourager ces jeunes volontaires et solidaires. C'est plusieurs lots de pagnes africains qu'ont reçu ces confectionneurs de sa part. Ceux-ci, « qui leur permettra d'en fabriquer plus de masques artisanaux et de distribuer à encore plus de monde » dans le besoin.

L'initiative de solidarité de ces jeunes, d'ailleurs à imiter, apporte un plus aux dilemmes décriés par plus d'un et permet le ralentissement de la propagation du COVID-19 au Gabon.