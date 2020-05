Sénégal: COVID 19 /Bilan du lundi 4 mai 2020 - 86 cas contacts, 03 communautaires, 01 décès et 43 guéris

Après 64 jours d'épidémie du nouveau coronavirus, 1271 cas ont été enregistrés sur le sol sénégalais.

Plus préoccupant, la multiplication des cas issus de la transmission communautaire s'accentue et à la date du lundi 4 mai, 124 cas issus de la transmission communautaire ont touché plus d'une trentaine de communes.

Faisant le point virologique du lundi 4 mai, le ministère de la Santé et de l'action sociale par la voix de la directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a annoncé : « sur 807 tests réalisés, 89 échantillons testés sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,02% ».

Et de poursuivre : « 86 cas sont issus des cas contacts suivis par nos services et 03 cas sont issus de la transmission communautaire ».

La patronne du Comité national de la gestion des épidémies (Cnge) a également renseigné sur la répartition des cas communautaires. « 02 à Médina et 01 à Mbour » a déclaré Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

Aussi, « 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris », a annoncé Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

Et « 06 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital Principal » a-t-elle informé. Non sans rassurer sur l'état des patients hospitalisés dans les différents centres de traitement.

Par ailleurs, le Sénégal a enregistré à la date d'hier, lundi 4 mai, le 10e décès dû à l'épidémie du nouveau coronavirus. Il s'agit d'un homme de 58 ans hospitalisé au niveau du centre de traitement de l'hôpital Principal de Dakar.

Selon le communiqué N°64, il a perdu la bataille contre l'ennemi Covid-19 à 6h 30. Au total, à la date du lundi 4 mai, le pays a enregistré 1271 cas du nouveau coronavirus dont 415 guéris, 10 décédés, 01 évacué et 845 sous traitement dans les différents centres de prises en charge.

La capitale reste la région la plus affectée par la maladie, notamment le district du Dakar Sud qui comptabilise à la date du lundi 4 mai, 172 cas de Covid-19.

MASQUES ET LUNETTES, RESPECT DE LA DISTANCE D'UN METRE PR. SEYDI CORSE LES MESURES DE PREVENTION

En dépit des règles de prévention individuelle et collective édictées par les autorités pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, force est de remarquer qu'au dernier bilan, la situation s'est aggravée.

Le nombre de contaminations ainsi que le nombre de décès ont été multipliés par 6, renseignait ainsi le directeur du Centre des œuvres d'urgence sanitaire (Cous), Dr Abdoulaye Bousso. Face à la situation, on pourrait bien se demander si les mesures de prévention sont vraiment respectées ou elles sont mal connues.

En effet, pour le Pr. Moussa Seydi, le port du masque sans les lunettes est une protection biaisée et tronquée. Il est possible que le virus soit transmis par les mycoses des yeux.

« Si vous portez un masque et que vous ne portez pas des lunettes, vous n'êtes pas totalement protégés parce que le virus passe également par les mycoses des yeux.

Donc, le port du masque ne suffit pas. En plus du masque, il faut porter aussi des lunettes pour se protéger contre cette maladie », a révelé le Pr. Moussa Seydi.

Par ailleurs, selon les règles de distanciation, il faut un mètre de distance entre une personne à une autre. Or, cette règle semble être balayée du revers de la main, car la plupart des personnes et surtout des couples ne dorment pas seul dans leur lit.

Le formateur pédagogique du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (Sneips), Joseph Tine, avait d'ailleurs rappelé ce fait lors d'une rencontre d'échanges avec les journalistes et animateurs.