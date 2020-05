Soudan: Appel à contrôler le discours du gouvernement au Conseil souverain et celui des ministres

Khartoum — Le mécanisme conjoint des médias entre le Conseil Souverain, celui des ministres et les Forces pour la Liberté et le Changement (FLC) a tenu sa deuxième réunion au Palais républicain dirigé par le membre du Conseil Souverain, M. Mohamed Al-Faki Suleiman chef du comité.

La réunion a discuté les moyens de développer les médias officiels et la création de nouveaux canaux de communication qui assurent la vitesse du flux d'informations et garantissent l'arrivée sûre des nouvelles de leurs sources au citoyen.

Le président du Comité a appelé à contrôler le discours du gouvernement dans le conseil de souveraineté et , celui des ministres, et FLC qui représentent l'incubateur politique du gouvernement de la période de transition, pour atteindre les objectifs de la révolution, établir un discours à l'appui des efforts de paix dans toutes les régions du pays et fournir un discours médiatique exprimant toutes les composantes sociales et culturelles.

Le premier sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information, Rashid Saeed a affirmé le soutien de son ministère aux travaux du comité et au renforcement des canaux de communication entre les responsables gouvernementaux et les dirigeants de la liberté et du changement, avec le public, afin de réaliser le principe de l'accès des citoyens à l'information et de bloquer l'espace pour les rumeurs.

La réunion a examiné un document pour le développement des médias audiovisuels préparé par le directeur de l'agence de presse du Soudan (SUNA), Dr. Muohamed Abdul Hamid, et directeur des infos et programmes politiques à la R&TV M. Mahir Abu al-Goukh. Il a également discuté deux articles pour développer la presse écrite et les médias alternatifs. Le mécanisme des médias a été formé dans la matrice des tâches de la période de transition pour assurer une communication efficace avec tous les secteurs du peuple soudanais.